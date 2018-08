बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित शेल्‍टर होम में बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद उत्‍तर प्रदेश के देवरिया में भी ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने एक शेल्‍टर होम की संचालिका और उसके पति का गिरफ्तार किया है। केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (सीबीआई) की जांच के बाद इस शेल्‍टर होम का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। हालांकि पुलिस ने जब छापेमारी की तो उसे वहां से 24 नाबालिग लड़कियां मिलीं। इसके अलावा 15 अन्‍य की तलाश की जा रही है। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक बच्‍ची किसी तरह से निकल भागी और पुलिस को पूरी बात बताई।

एसपी रोहन कनाय ने एएनआई को बताया, ”शेल्‍टर होम से भागी एक लड़की ने हमें बताया कि उन्‍हें नौकरों की तरह रखा जाता था। उसने कहा कि कारें आती थीं और 15 साल से अधिक उम्र की लड़कियों को ले जाती थीं। अगले दिन लड़कियां रोती हुई वापस आती थीं।” मामला सामने आते ही यूपी के राजनैतिक हलकों में बवाल मच गया है। मीडिया से बातचीत में महिला एवं बाल कल्‍याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि इस शेल्‍टर होम को बंद करने के आदेश दिए गए थे, मगर उसका पालन नहीं किया गया।

जोशी ने कहा, ”पिछले साल सीबीआई जांच के बाद, यह तय हो गया था कि देवरिया शेल्‍टर होम गैरकानूनी तरीके से चल रहा था। बंदियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर इसे बंद करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ।। एक अगस्‍त को, इसे बंद कराने के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई क्‍योंकि यहां कई गलत काम हो रहे थे। रिकॉर्ड्स में मौजूद बच्‍चों में से कई यहां नहीं मिले। रविवार को एक बच्‍ची को बचाया गया जिसने शिकायत की है।”

On 01 Aug, FIR was lodged to shut it immediately as illegal acts were being carried on. No. of children enrolled at centre as per records are not present. 1 child was rescued y'day who has filed a complaint. Investigation is underway: Rita Bahuguna Joshi on #Deoria shelter home pic.twitter.com/dWPI12HP7L

