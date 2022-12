Weather Update: दिल्ली में मौसम की सबसे सर्द सुबह, उत्तर भारत में शीतलहर

IMD Weather Forecast 24 December: मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हिमालय से आने वाली शुष्क हवाओं की वजह से 24 से 27 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में शीतलहर का प्रकोप तेज हो सकता है। इसके अलावा इन राज्यों में कोहरा भी बढ़ेगा।

Weather, मौसम: शुक्रवार, 23 दिसंबर, 2022 को राजधानी दिल्ली में शाम होते ही कोहरे से ढक गया पूरा शहर। (पीटीआई फोटो)

