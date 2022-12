Demonetisation: नोटबंदी पर केंद्र और आरबीआई ने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताई पूरी बात, जानिए क्या छुपाया

Govt on Demonetisation: घोषणा से कुछ घंटे पहले आरबीआई केंद्रीय बोर्ड ने सरकार के कुछ फैसलों पर आपत्तियां दर्ज की थीं, भले ही उसने नोटबंदी की सिफारिश की थी।

नोटबंदी (Demonetisation) (Source- Representational Image/ Indian Express)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram