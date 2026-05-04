Pawan Khera on Bengal Assembly Election: पश्चिम बंगाल समेत चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के आज परिणाम घोषित किए जाएंगे। सुबह आठ बजे से वोटों की गिनती जारी है। मतगणना के रुझान सामने आने शुरू हो चुके हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को कहा कि अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सभी राज्यों में मजबूत प्रदर्शन करेंगे।

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए खेड़ा ने कहा, “हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और हमारी सहयोगी पार्टियां सभी पांच राज्यों में मजबूत जीत दर्ज करेंगे।” उन्होंने कहा कि नतीजों की स्पष्ट तस्वीर दिन के दूसरे हिस्से में सामने आएगी और आखिरकार लोकतंत्र की जीत होगी। उन्होंने कहा, “थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी बहुत शुरुआती रुझान हैं। स्थिति 11-12 बजे के बाद ही साफ होने लगती है और तब भी बदलाव संभव है। लोकतंत्र जीतेगा। जहां-जहां हम सीधे मुकाबले में हैं और हमारी स्थिति मजबूत है, वहां हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं।”

असम चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है और वहां बदलाव की लहर दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, “हमारे सहयोगियों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। वहां भी बदलाव की हवा है। इंतजार कीजिए, नतीजे जरूर आएंगे।”

इस बीच चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार असम में एनडीए ने शुरुआती बढ़त बनाई हुई है। एनडीए 40 सीटों पर आगे है, जिसमें भाजपा 32 और एजीपी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं, कांग्रेस-नेतृत्व वाला गठबंधन 12 सीटों पर आगे चल रहा है। न्यूज चैनलों के आंकड़ों के मुताबिक, भाजपा 85 सीटों पर बढ़त के साथ हिमंत बिस्वा सरमा की मुख्यमंत्री के रूप में वापसी की ओर बढ़ रही है।

#WATCH | Delhi: On West Bengal Election results, Congress leader Pawan Khera says, "Wait a little while. It's very early. The situation only begins to become clear by 11,12 PM, and even then, things can change. Democracy will win. We are confident that we will win in many states… pic.twitter.com/KEZJzuJ6pe — ANI (@ANI) May 4, 2026

ये रुझान सुबह 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू होने के बाद सामने आए हैं। साल 2016 में कांग्रेस-नेतृत्व वाला गठबंधन, जो 2001 से सत्ता में था, सत्ता बरकरार नहीं रख सका था और हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बनाई थी। इस बार भाजपा राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है।

असम में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं ने हिस्सा लिया। भाजपा-नेतृत्व वाला एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस ने मजबूत चुनौती देने के लिए छह दलों का गठबंधन बनाया है।

चुनाव आयोग ने 35 जिलों में 52 मतगणना केंद्र बनाए हैं, जिनमें बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, भट्टदेव यूनिवर्सिटी, नलबाड़ी कॉलेज और करीमगंज कॉलेज जैसे संस्थान शामिल हैं। लखीमपुर और शिवसागर सहित कई जिलों में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है, जहां सैकड़ों अधिकारी पारदर्शिता और सुचारु प्रक्रिया सुनिश्चित करने में लगे हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के कुल 823 निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना जारी है।

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देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल) में हुए विधानसभा चुनाव के तहत मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में मतगणना के रुझानों में बीजेपी को बड़ी सफलता मिल रही है और पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना है, जबकि टीएमसी सत्ता से बाहर होती दिख रही है। Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE