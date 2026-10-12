Kerala News: केरल की कांग्रेस सरकार सोमवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेगी। इसमें केंद्र सरकार से ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही, केरल विधानसभा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव लाने वाली देश की पहली विधानसभा बन जाएगी।

विधानसभा के बुलेटिन के अनुसार, यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री वीडी सतीशन पेश करेंगे। पिछले साल सितंबर में, राज्य विधानसभा ने तत्कालीन एलडीएफ सरकार द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव को एसआईआर को लागू करने के खिलाफ पारित किया था। 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र सोमवार से शुरू होगा।

प्रस्ताव में क्या-क्या मांग की गई?

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग के अलावा, विधानसभा में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव में यह मांग भी की जाएगी कि एसआईआर प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं को दूर करने के बाद मतदाता सूची से हटाए गए सभी पात्र मतदाताओं के मतदान अधिकारों को बहाल किया जाए।

तीसरी मांग यह होगी कि चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए गठित समिति का पुनर्गठन किया जाए और उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाए। 140 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के 102 सदस्य हैं, जबकि सीपीआईएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ के 35 विधायक हैं। बीजेपी के तीन विधायक हैं।

प्रस्ताव विधानसभा में पारित होने की उम्मीद

कांग्रेस और सीपीआईएम के सीईसी को हटाने के राष्ट्रीय अभियान और विरोध प्रदर्शन का हिस्सा होने के कारण इस प्रस्ताव के विधानसभा में पारित होने की उम्मीद है। अतीत में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिनमें केरल विधानसभा ने सीपीआईएम और कांग्रेस के समर्थन से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए हैं।

प्रस्ताव में कहा गया है कि आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठने के कारण, आयोग की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के कदम उठाना अनिवार्य है। इसमें आगे कहा गया है, “तकनीकी हेरफेर और अनियमितताओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, प्रवासियों, हाशिए पर पड़े वर्गों और युवाओं के मतदान अधिकारों को छीनना लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।”

हालांकि, प्रस्ताव में कहा गया था कि एसआईआर के नाम पर लाखों योग्य वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं, लेकिन इसमें केरल का कोई खास जिक्र नहीं था, जहां इस प्रक्रिया के बाद ही पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान राज्य में वोटर लिस्ट से योग्य वोटरों के नाम हटाने को लेकर न तो कांग्रेस और न ही सीपीआईएम ने कोई आरोप लगाया था।

2025 का प्रस्ताव

पिछले साल सितंबर में तत्कालीन सीपीआईएम सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसे राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसमें चुनाव आयोग से पूरे देश में एसआईआर लागू करने का अपना फैसला वापस लेने की अपील की गई थी। यह प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विधानसभा की कार्य-संचालन नियमावली के नियम 118 के तहत पेश किया था। इसके साथ ही केरल विधानसभा एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई।

प्रस्ताव में कहा गया था कि चुनाव आयोग के इस कदम से गंभीर चिंता पैदा हुई है कि एसआईआर का मकसद अप्रत्यक्ष रूप से एनआरसी को लागू करना है।

यह भी पढ़ें: सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना (यूबीटी), मनसे का प्रदर्शन



मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मुंबई में प्रदर्शन तेज हो गया है। शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अमित ठाकरे सैकड़ों समर्थकों के साथ शिवाजी पार्क इलाके में पहुंचे। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के बीच प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया और नारेबाजी की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…