केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद के उस अनुरोध का समर्थन किया है जिसमें महत्वपूर्ण विधेयकों पर संसदीय चर्चा के दौरान एससी और एसटी समुदायों के सांसदों को पर्याप्त बोलने का समय देने की मांग की गई है।

अपने पत्र में मांझी ने कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन का प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने 5 अगस्त को मांझी के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित एनडीए सांसदों के समूह संवाद बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया था।

अपने समुदायों से संबंधित मुद्दों को उठाने का पर्याप्त अवसर दिया जाए

मांझी ने कहा कि पटेल ने विशेष रूप से अनुरोध किया था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सांसदों को सदन में अपने समुदायों से संबंधित मुद्दों को उठाने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। केंद्रीय मंत्री ने अध्यक्ष से पटेल के अनुरोध पर आगे की कार्रवाई करने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

हमें और समय मिलना चाहिए- पटेल

पीटीआई से बात करते हुए पटेल ने पुष्टि की कि उन्होंने यह मुद्दा उठाया था और कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सांसदों को आवंटित समय को और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल को आवंटित बोलने का समय उसके सांसदों के बीच विभाजित किया जाता है।

उन्होंने कहा, “ऐसा नहीं है कि हमें समय नहीं मिलता, लेकिन हमें और समय मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित और अधिक मुद्दे उठाए जाने चाहिए।” पटेल ने कहा कि इस अनुरोध का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित मुद्दों को संसदीय चर्चाओं के दौरान पर्याप्त स्थान मिले, साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इन समुदायों के सांसदों को बोलने के अवसर मिलते हैं।

बता दें कि पिछले महीने की शुरुआत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण के उप-वर्गीकरण के विवादास्पद मुद्दे पर एनडीए के भीतर मतभेद सामने आए। इसमें मांझी और बिहार स्थित केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण प्रणाली की समीक्षा के प्रश्न पर अलग-अलग रुख अपनाए।

यह बहस तब और तेज हो गई जब बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण के उप-वर्गीकरण की अपनी पार्टी की मांग को दोहराते हुए तर्क दिया कि सबसे वंचित समुदायों को लाभ का अधिक हिस्सा मिलना चाहिए।

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जीतन राम मांझी मुसहर समुदाय से बिहार के पहले मुख्यमंत्री होने का तमगा रखते हैं। मांझी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार के रूप में गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। महादलित नेता का आठ बार पाला बदलने का ट्रैक रिकॉर्ड है। इस बार उनका सीधा मुकाबला राजद उम्मीदवार कुमार सर्वजीत से है। राजनीति में 40 साल से अधिक समय बिताने और कांग्रेस के साथ राजनीतिक करियर शुरू करने के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के नेता एक बार फिर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…