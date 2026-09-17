सत्य निकेतन हादसे के बाद सुरक्षित ठिकाने की तलाश में छात्र इधर-उधर भटक रहे हैं। दिल्ली सरकार की ओर से 10 हजार छात्रों के लिए नए हॉस्टल बनाने की घोषणा तो की गई है, लेकिन मौजूदा संकट से जूझ रहे छात्रों के लिए सरकार की ओर से तत्काल वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने को लेकर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। अभी केवलराहत घोषणाएं कागजों तक ही सीमित हैं। जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि नए हॉस्टल तैयार होने में 18 से 24 महीने तक लग सकते हैं। विशेषज्ञों ने तत्काल राहत के लिए खाली सरकारी भवनों के इस्तेमाल का सुझाव दिया है।

कंफेडरेशन आफ एमसीडी इंजीनियर यूनियन के संयोजक एवं इंजीनियर विशेषज्ञ एपी खान के अनुसार, किसी बड़े हॉस्टल निर्माण की घोषणा के बाद उसे जमीन पर उतारने में काफी समय लगता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में तत्काल राहत और दीर्घकालिक योजना, दोनों पर एक साथ काम करने की जरूरत है।

‘एक भवन पर करीब चार-पांच करोड़ रुपए की आएगी लागत’

एपी खान के मुताबिक, यदि तीन-चार मंजिला हॉस्टल का निर्माण कराया जाता है तो एक भवन पर करीब चार-पांच करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रस्ताव तैयार करने, प्रशासनिक मंजूरी, भूमि की उपलब्धता, निविदा जारी करने और ठेका देने जैसी प्रक्रियाओं में ही काफी समय लग जाता है। उनके अनुसार, 50 से 100 बिस्तरों की क्षमता वाले तीन-चार मंजिला छात्रावास के निर्माण में करीब 18 से 24 महीने लग सकते हैं।

विशेषज्ञ ने सुझाव दिया कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहले अधिक संख्या में छात्र आवास उपलब्ध कराने के लिए ऐसी सरकारी इमारतों की पहचान की जाए, जिनका फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य विभागों के पास कई ऐसी इमारतें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन भवनों का डाटा तैयार किया जाए और उनकी संरचनात्मक स्थिति का आकलन किया जाए। जो भवन तत्काल उपयोग के योग्य हैं, उनमें मामूली बदलाव कर छात्रों को अस्थायी आवास दिया जा सकता है। वहीं, जिन भवनों में मरम्मत या पुनर्विकास की जरूरत है, उन्हें अगले छह माह में तैयार करने की कोशिश की जा सकती है। खान का दावा है कि वर्तमान में करीब 30 हजार विद्यार्थियों को आवास की जरूरत है। यदि तत्काल समाधान नहीं निकाला गया तो अगले शैक्षणिक सत्र में यह संख्या और बढ़ सकती है।

पूर्व अधिकारी के अनुसार, अभी तो सरकार के पास यह ही डेटा नहीं है कि यह आवास कहां और किस की जमीन पर बनाए जाएंगे। इसके लिए उपलब्ध भूमि की पहचान, उसके भूमि उपयोग और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। इसके बाद ही निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। उन्होंने एक यह सुझाव भी दिया कि दिल्ली सरकार की ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत निजी लोगों को भी इस योजना में शामिल करते हुए छात्रों को वाजिब दाम पर छात्रावास मुहैया कराए जा सकते हैं। किराया ज्यादा होने की स्थिति में छात्र से एक तय राशि लेकर बाकी हिस्सा सरकार की ओर से अदा करने की व्यवस्था लागू कर राहत दी जा सकती है।

छात्रों की सुरक्षा के लिए कानून बनाना जरूरी

दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद का कहना है कि सरकार का काम छात्रावास बनाना नहीं, बल्कि उसके लिए कानून बनाना है। छात्रावास तो उतनी जमीन पर बन जाएंगे जितनी होगी लेकिन चिंता का विषय यह है कि जो निजी छात्रावास संचालित हो रहे हैं उनमें छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। इसके लिए नियम एवं कानून का बनाया जाना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि 20 फीसद तक छात्रों को ठहरने की व्यवस्था निजी छात्रावास संचालक करें। दिल्ली सरकार का उद्देश्य छात्रों को सुरक्षित, वाजिब किराया, अग्निसुरक्षा और दूसरी तमाम तरह की सुविधाएं बिना परेशानी के उपलब्ध कराना है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति इस मामले पर अगले 60 दिनों में अपनी सिफारिशें देगी।

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एक मशहूर गीत है ‘कसमे वादे प्यार वफ़ा सब, बातें हैं बातों का क्या?’ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का निर्माण इसी गीत को चरितार्थ कर रहा है। यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए हॉस्टल निर्माण का काम कछुए की रफ्तार से चल रहा है। सत्य निकेतन में 7 सितंबर को इमारत गिरने से 5 छात्र समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने DU में हॉस्टल्स की कमी की आलोचना की। पढ़ें पूरी खबर