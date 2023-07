Delhi Weather: दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची यमुना, खोले गए ओखला बैराज के सभी गेट, टूटा पिछले 10 साल का रिकॉर्ड

उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रशासन ने राहत और बचाव प्रयास बढ़ा दिये हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते 31 लोगों की मौत हो गयी। वहीं, उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण पांच लोगों की मौत हुई जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई।

दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात (Source- Reuters)

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, कई निचले इलाकों में घरों में यमुना का पानी घुसने के कारण लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी आज 207 मीटर के निशान को पार करते हुए 10 सालों में उच्चतम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली में पिछले दो दिनों में भारी बारिश के बीच यमुना के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली के ओल्ड रेलवे ब्रिज इलाके में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बुधवार सुबह 8 बजे पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जल स्तर 207.25 मीटर दर्ज़ हुआ। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची यमुना राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को यमुना नदी का जलस्तर 206 मीटर के निशान को पार कर गया, जिससे बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का काम शुरू कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि एहतियातन पुराने रेलवे पुल को सड़क और रेल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। #WATCH दिल्ली के ओल्ड रेलवे ब्रिज इलाके में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है।



सुबह 8 बजे पुराना रेलवे पुल पर 207.25 मीटर यमुना का जल स्तर दर्ज़ हुआ। pic.twitter.com/G1HDtHmNgk — ANI_HindiNews (@AHindinews) July 12, 2023 दिल्ली में यमुना का पानी सोमवार शाम को खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया था। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अनुसार, हरियाणा द्वारा यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज से यमुना नदी में अधिक पानी छोड़े जाने के कारण सोमवार शाम पांच बजे पुराने रेलवे पुल पर जलस्तर बढ़कर 205.4 मीटर हो गया था और मंगलवार दोपहर 12 बजे तक यह 206.38 मीटर पर पहुंच गया।

