राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 1.4 डिग्री कम था। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने सोमवार दोपहर और शाम को तेज हवाओं और आंधी के साथ पीली चेतावनी जारी की है।

मौसम में बदलाव के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 39 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि, मौसम विशेषज्ञों ने इसके बाद गर्मी और उमस बढ़ने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने 20 जून तक दिल्ली में अधिकतम तापमान के 44 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान जारी किया है।

गरज चमक के साथ तेज हवाएं

मौसम विभाग ने 16 जून को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। 16 जून को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किए जाने की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो 17 से 19 जून के दौरान दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी।

रविवार को दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्रों पर अधिकतम तापमान 38.4 से 39.1 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। रिज का तापमान सबसे ज्यादा 39.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री ज्यादा था। इसके बाद लोधी रोड पर 38.7 डिग्री सेल्सियस और पालम में 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

रिज सबसे ठंडा इलाका रहा

शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आयानगर में तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस से 26.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सफदरजंग में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री कम था। इसके बाद पालम में 25.6 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 24.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रिज सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम है। सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्ष आर्द्रता 61 फीसदी दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 151 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है।

यह भी पढ़ें – दिल्ली-एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ ठंडा, नमी के कारण बढ़ सकती है उमस

Delhi Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में हुई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत दिलाई। हालांकि, मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में आर्द्रता बढ़ने के कारण दिल्लीवासियों को उमस का सामना करना पड़ सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री कम 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूरी खबर पढ़ें…