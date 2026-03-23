दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह की शुरुआत कई हिस्सों में बूंदाबांदी के साथ हुई। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज राजधानी में दिनभर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में पांच दिन हल्के बादल छाए रह सकते हैं।

दिल्ली में अगले 5 दिनों के मौसम की बात की जाए तो दिल्ली-एनसीआर में 24 से 28 मार्च तक हल्के बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि, इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है लेकिन तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी होने के आसार हैं। इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है।

उत्तराखंड में हल्की बारिश की संभावना

उत्तर-पूर्वी भारत में 26 मार्च तक छिटपुट गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 24 मार्च को भारी वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में 23 मार्च को और केरल और तटीय कर्नाटक में 23-24 मार्च के दौरान गर्म और उमस भरी स्थिति बनी रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 23 मार्च को हल्की बारिश/बर्फबारी के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। एक नया हल्का पश्चिमी विक्षोभ 26 मार्च से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है।

26 मार्च को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फरबाद में छिटपुट से लेकर हल्की बारिश/बर्फबारी के साथ छिटपुट गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं, हिमाचल प्रदेश में 23 और 26 मार्च को और उत्तराखंड में 23 मार्च को बारिश की स्थिति रहेगी।

राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा?

एक नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते 25 मार्च को राज्य में बिजली के साथ हल्की बारिश/बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके साथ ही 26 मार्च को पूर्वी राजस्थान में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश/बूंदाबांदी होने की संभावना है। शेष अधिकांश भागों में आगामी 2-3 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। राज्य में आगामी एक सप्ताह हीटवेव की संभावना नहीं है। 25 मार्च को पश्चिमी राजस्थान में छिटपुट गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 23 और 25 मार्च को भी समान स्थिति रहेगी। आर्यपुर, भरतपुर और बीकानेर संभागों और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश होने और राज्य के शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।

दिल्ली की सड़कों पर ‘स्मॉग ईटिंग’ परत लगाने की तैयारी

एक शोध के तहत IIT मद्रास के वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या सड़कों, फुटपाथों और टाइलों पर लगाने पर, “स्मॉग खाने वाली” फोटोकैटलिटिक कोटिंग्स हवा में मौजूद मुख्य प्रदूषकों को खत्म करके दिल्ली की ‘जहरीली’ हवा को साफ कर सकती हैं? पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें