भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले सप्ताह में दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताते हुए, 22-24 अप्रैल तक के लिए ‘पीली चेतावनी’ जारी कर दी है। आईएमडी का कहना है कि इन तीन दिनों में तेज गर्म हवाओं की रफ्तार सुबह के समय अमूमन 10-15 किलोमीटर प्रतिघंटा रहेगी जोकि दोपहर में बढ़कर 15-20 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंच जाएगी। जिससे राजधानी के कई इलाकों में ‘लू’ की स्थिति पैदा हो जाएगी।

आईएमडी का कहना है कि 22-24 अप्रैल तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक जा सकता है जबकि न्यूनतम तापमान 21-24 डिग्री के बीच रहेगा। यानि दिन के साथ ही साथ रातें भी गर्म दर्ज की जाएंगी। हालांकि आईएमडी का कहना है कि मध्य क्षोभमंडलीय पछुआ हवाओं के गर्त के रूप में पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी भारत के राज्यों पर बना हुआ है, जिसके चलते रविवार देर रात तेज हवाएं चलेंगी और गरज के साथ बारिश की संभावना भी बनी हुई है।

रविवार को राजधानी के कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल भी छाए रहे और हवाओं की रफ्तार भी 10-15 किलोमीटर प्रतिघंटा दर्ज की गई। जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 3.3 अधिक 40.1 व न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.1 अधिक 21.7 डिग्री दर्ज किया गया। लेकिन कई निगरानी केंद्रों पर औसत से अधिक तापमान दर्ज किया गया। जहां रिज क्षेत्र का अधिकतम तापमान 41.8 रहा, वहीं मुंगेशपुर का 41.0 व आयानगर का 40.9 डिग्री रहा।

जबकि कई निगरानी केंद्रों में न्यूनतम तापमान भी औसत से अधिक रहा, इनमें पालम में 22.7, रिज क्षेत्र 22.3, नजफगढ़ 23.5, मुंगेशपुर 22.2 व मयूर विहार में 21.9 डिग्री दर्ज किया गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप के अनुसार, रविवार को राजधानी की वायु गुणवत्ता शाम चार बजे 258 दर्ज की गई जोकि ‘खराब’ श्रेणी में आता है। जबकि कई निगरानी केंद्र ऐसे रहे जहां वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में 300-400 के बीच दर्ज हुई। इनमें अलीपुर में 320, आनंद विहार 358, अशोक विहार 307, द्वारका सेक्टर-आठ 334, जहांगीरपुरी 316, मुंडका 313, पटपड़गंज 307, पंजाबी बाग 308, रोहिणी 344 व वजीरपुर में सर्वाधिक 376 दर्ज किया गया।

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भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को कहा कि इस वर्ष देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितंबर) के दौरान होने वाली मौसमी बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। भारत में इस दौरान 80 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना है। देश में मौसमी बारिश का (1971 से 2020 तक) दीर्घकालिक औसत (एलपीए) 87 सेंटीमीटर रहा है। पूरी खबर पढ़ें…