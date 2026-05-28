दिल्ली में शाम को मौसम ने करवट ली है। कड़ी धूप, भीषण गर्मी और लू के बीच बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बृहस्पतिवार शाम को कई जगहों पर आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ने और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका को लेकर ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया गया है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। सरकार ने मौसम में बदलाव को देखते हुए अलर्ट मैसेज भी जारी किया है जिसके मुताबिक, अगले 24 घंटों में आपके जनपद में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश (हवा की गति 50-60 किमी प्रति घंटे से लेकर 70 किमी प्रति घंटे तक) और ओलावृष्टि होने की संभावना है।
वहीं, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने कहा, “दिल्ली में खराब मौसम और संभावित गरज-चमक के कारण, दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपडेटेड जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें।”
दिल्ली में हो सकती है मानसून से पहले बारिश
‘स्काईमेट’ के महेश पलावत ने कहा, “राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में पहले ही गरज के साथ बारिश शुरू हो चुकी है और शाम तक दिल्ली में भी यह सिलसिला शुरू होने और पूरी रात जारी रहने का अनुमान है।”
पलावत के अनुसार, शुक्रवार को आंधी-बारिश की तीव्रता और बढ़ने के आसार हैं और यह दौर 30 मई तक जारी रह सकता है। उन्होंने बताया कि 30-31 मई को इस मौसम प्रणाली के गुजरात की तरफ बढ़ने की संभावना है। पलावत ने कहा, “मानसून-पूर्व बारिश के मौजूदा दौर के दिल्ली में इस महीने की शुरुआत में और अप्रैल में हुई मानसून-पूर्व बारिश के मुकाबले अधिक तीव्र रहने की संभावना है, जिससे पूरे शहर में बड़े पैमाने पर वर्षा होगी।”
मौसम संबंधी ये गतिविधियां पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव, राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में उत्पन्न चक्रवाती परिसंचरण और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं का नतीजा हैं, जिससे शहर में आर्द्रता का स्तर बढ़ गया है। आईएमडी के मुताबिक, दिल्ली में बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
इन राज्यों में हो सकती है बारिश
आईएमडी के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, “अगर हम उत्तर-पश्चिम भारत की बात करें तो अधिकतम तापमान मुख्य रूप से 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बना हुआ है। हमारे पूर्वानुमान के अनुसार, अगले तीन दिनों में, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में पूर्वी हवाओं के आगमन के कारण, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और आसपास के मैदानी इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। परिणामस्वरूप, 28 से 30 तारीख के बीच अधिकतम तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस और कुछ क्षेत्रों में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की आशंका है। इसके फलस्वरूप, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में चल रही लू की स्थिति से काफी राहत मिलने की उम्मीद है।”
वैज्ञानिक ने आगे कहा, “पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में हवा की गति काफी तेज हो सकती है, जो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक और संभावित रूप से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हवा की गति 80 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, कभी-कभी तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। इसे देखते हुए सभी को पर्याप्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी क्षेत्रों, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है।”
भारत में जल्द दस्तक दे सकता है मानसून
देश के दक्षिणी भागों में मानसून जल्द दस्तक दे सकता है। आईएमडी ने केरल और लक्षद्वीप में बारिश और कर्नाटक में आंधी-तूफान की भविष्यवाणी की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें