दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को आई तेज आंधी, तूफान और बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। इस बदलाव का असर राजधानी के तापमान पर भी पड़ा, जहां अधिकतम तापमान में 4.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 15 वर्षों में जून के शुरुआती दिनों में दर्ज सबसे कम अधिकतम तापमान माना जा रहा है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, इससे पहले जून माह में सबसे कम अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड वर्ष 2020 में 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शुक्रवार को भी राजधानी में मौसम सुहावना बना रहा। सुबह से आंशिक रूप से बादल छाए रहे और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री कम होकर 26.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिनभर हवाएं 15 से 20 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चलती रहीं, जबकि कई स्थानों पर झोंकों की गति 65 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंच गई।

आज भी हो सकती है बारिश

आईएमडी ने शुक्रवार देर रात के लिए 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना को देखते हुए ‘पीली चेतावनी’ जारी की थी। शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक दिल्ली में औसतन 1.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा का स्तर अलग-अलग रहा। सफदरजंग में 1.7 मिमी, पालम में 13.6 मिमी, लोधी रोड में 4.0 मिमी, रिज क्षेत्र में 19.4 मिमी, आयानगर में 31.8 मिमी, राजघाट में 12.8 मिमी, पूसा में 8.5 मिमी, नजफगढ़ में 1.5 मिमी तथा मयूर विहार में 25.0 मिमी बारिश दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने छह जून को भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की और गिरावट हो सकती है। वहीं सात जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। हालांकि, आठ जून से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है।

तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी

आईएमडी के मुताबिक, तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। साथ ही हवाओं की रफ्तार 20 से 25 किलोमीटर प्रतिघंटा तक बनी रह सकती है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 15 वर्षों में जून के शुरुआती दिनों में दर्ज सबसे कम अधिकतम तापमान माना जा रहा है। इससे पहले जून माह में सबसे कम अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड वर्ष 2020 में 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।