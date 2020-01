Weather Forecast Update, UP, Bihar, Delhi, IMD: देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ठंड बढ़ने के आसार है। गुरुवार (16 जनवरी) को तड़के राजधानी में सुबह हुई बारिश के बाद मौसम ने करवट ली है। अचानक से ठंड में इजाफा देखने को मिला है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, पंजाब के कुछ हिस्सों में बहुत घना कोहरा छाया रहेगा वहीं पश्चिम राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहेंगे। जबकि ओडिशा, एमपी, चंडीगढ़,राजस्थान और हरियाणा में बारिश का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, गौतम बौद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, गोरखपुर, महाराजगंज जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर अगले 3 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना है।

कई इलाकों में छाया रहा घना कोहराः बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के कई जिलों में बुधवार (15 जनवरी) को हल्की बारिश हुई। बादल छाए रहने से हवा में गलन नहीं रही और लोगों को ठिठुरन भरी सर्दी से कुछ राहत मिली है। आंचलिक मौसम केन्द्र की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई तथा गरज-चमक के साथ छींटे पड़े। इस दौरान राज्य के अनेक पूर्वी भागों में सुबह और रात को घना कोहरा छाया रहा। कुछ जगहों पर शीतलहर भी चली हैं।

Delhi: Cold wave and fog continues in the national capital; visuals from India Gate. pic.twitter.com/eUm6iyomPV

— ANI (@ANI) January 16, 2020