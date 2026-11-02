Delhi NCR AQI and Weather LIVE Updates: उत्तर भारत में ठंड की दस्तक के साथ ही वायु प्रदूषण लोगों के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी मुसीबत बनने लगा है। दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता काफी खराब हो गई है। सोमवार 02 नवंबर को AQI 300 मानक अंक से भी आगे निकल गया, जो कि बेहद खराब हवा वाली कैटेगरी में आता है। सेंट्रल दिल्ली के आस-पास के इलाकों से मिली तस्वीरों में शहर स्मॉग की चादर में ढका हुआ दिखा। सोमवार सुबह शहर में AQI 310 रिकॉर्ड किया गया, जो एक दिन पहले 277 पर था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के समीर ऐप के अनुसार, दिल्ली से सटे नोएडा में AQI 310 पहुंच गया। वहीं गाजियाबाद में AQI 278 और गुरुग्राम में 230 रिकॉर्ड किया गया।
सोमवार को कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर का मौसम
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को मुख्य तौर पर आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है।
UP में कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश के इटावा, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, हरदोई, उन्नाव, देवरिया, आजमगढ़, रायबरेली, अयोध्या और आगरा समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
दिल्ली में एक नवंबर से लागू हो चुकी हैं GRAP की पाबंदियां
दिल्ली में 1 नवंबर से बदले हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाने के बावजूद क्वालिटी और खराब हो गई है। इस कदम का मकसद खराब होती एयर क्वालिटी को सुधारना है। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियां जो BS-VI एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें 31 जनवरी, 2027 तक राजधानी में आने से रोक दिया गया है, जबकि इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों को छूट दी गई है।
फरीदाबाद में कितना है AQI
दिल्ली से सटे फरीदाबाद में AQI 116 रिकॉर्ड किया गया, जो मॉडरेट कैटेगरी में आता है। ऐप ने बताया कि इस लेवल पर एयर पॉल्यूशन से फेफड़ों की बीमारियों, अस्थमा और दिल की बीमारियों वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।
दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब
दिल्ली में इंडिया गेट और जनपथ के आस-पास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 335 है, जिसे CPCB (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) के अनुसार 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है।