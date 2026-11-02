Delhi NCR AQI and Weather LIVE Updates: उत्तर भारत में ठंड की दस्तक के साथ ही वायु प्रदूषण लोगों के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी मुसीबत बनने लगा है। दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता काफी खराब हो गई है। सोमवार 02 नवंबर को AQI 300 मानक अंक से भी आगे निकल गया, जो कि बेहद खराब हवा वाली कैटेगरी में आता है। सेंट्रल दिल्ली के आस-पास के इलाकों से मिली तस्वीरों में शहर स्मॉग की चादर में ढका हुआ दिखा। सोमवार सुबह शहर में AQI 310 रिकॉर्ड किया गया, जो एक दिन पहले 277 पर था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के समीर ऐप के अनुसार, दिल्ली से सटे नोएडा में AQI 310 पहुंच गया। वहीं गाजियाबाद में AQI 278 और गुरुग्राम में 230 रिकॉर्ड किया गया।

सोमवार को कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर का मौसम

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को मुख्य तौर पर आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है।

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