राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रही हिंसा पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है।स्वामी ने दिल्ली में सेना बुलाने की सलाह दी है। स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, उन्होंने ट्वीट किया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अमित शाह को सीएए विरोधी हिंसा से निपटने के लिए सेना बुलानी चाहिए। अगर अमित शाह सहमत होते हैं तो इससे लोकतांत्रिक मूल्यों को भले ही नुकसान हो लेकिन हमारे लोकतंत्र को बचाने का यही रास्ता है। सीएए का विरोध देश विरोधी है।

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी कुछ ऐसा ही कहना है। उन्होंने लिखा है, ‘उत्तर पूर्व दिल्ली में हालात और खराब होते जा रहे हैं।अगर पीएम को शांति स्थापित करनी है, तो यहां सेना को तैनात करना चाहिए। पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने में असफल रही हैऔर भीड़ के साथ ही मिल गई है। लोगों की जिंदगी बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि इलाके को आर्मी के हवाले कर दिया जाए।

Rajnath Singh should advise Amit Shah to call for the Army to deal with Anti CAA violence. If Amitji agrees it will be a blow to our democratic tradition but bringing to an end this violence is as important for our democracy to survive. Anti CAA agitation is anti national.

