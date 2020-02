दिल्ली के हिंसाग्रस्त उत्तर पूर्वी इलाके में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दंगाईयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी लाउडस्पीकर से इस बात की जानकारी जगह-जगह दे रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी जा रही है।

वहीं दिल्ली हिंसा में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। घायलों की संख्या 150 के पार चली गई है। अभी भी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हंगामा जारी है और पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है।

उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्कूल कॉलेज कल भी बंद रहेंगे। इसके साथ ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीएसई बोर्ड से उत्तर पूर्वी इलाकों में बुधवार को होने वाली बोर्ड परिक्षाएं रद्द करने की अपील की है।

सिसोदिया ने ट्वीट किया ‘‘हिंसा प्रभावित उत्तर-पूर्वी जिले में कल भी स्कूल बंद रहेंगे। गृह परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। सीबीएसई से भी कल की बोर्ड परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया है।’’ उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा की घटनाओं के कारण मंगलवार को छह और लोगों की मौत हो गयी । इस तरह सांप्रदायिक झड़पों में मृतकों की संख्या 13 हो चुकी है ।

