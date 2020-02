सीएए विरोध से शुरू हुई हिंसा अब सांप्रदायिकता का रूप ले चुकी है, जिसमें दिल्ली धधक रही है। हालांकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं, जो हिन्दू मुस्लिम एकता के पक्षधर हैं और माहौल ना बिगड़ने देने की बात कर रहे हैं। दरअसल सोमवार और मंगलवार को जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली के अधिकांश इलाके हिंसा की चपेट में रहे, वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही कुछ इलाके ऐसे भी रहे, जहां हिन्दू-मुस्लिम एकता के नारे बुलंद किए गए।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग माहौल ना बिगड़ने देने की बात कह रहे हैं और हिंसा का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस दौरान लोग हिन्दू मुस्लिम एकता जिन्दाबाद के नारे लगाते भी दिखाई दे रहे हैं। ये लोग गलियों में घूम-घूम कर ये नारेबाजी कर रहे हैं और भाईचारे का संदेश देने की अच्छी कोशिश कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर इस अच्छी पहल की लोग खूब सराहना कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रविवार को सीएए के विरोधी और समर्थक आमने-सामने आ गए थे। जिसके बाद इलाके में पत्थरबाजी की घटनाएं शुरू हो गई। इसके बाद सोमवार को पथराव ने सांप्रदायिक झड़प का रूप ले लिया।

हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने कई वाहनों, दुकानों और मकानों को आग लगा दी। अभी तक हिंसा में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक हेड कॉन्सटेबल भी शामिल हैं। 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। जिनमें 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं।

People of northeast Delhi promoting “Hindu-Muslim Ekta” slogans in riot affected areas.

At one end there r those propagating violence, at the other end there r those propagating Hindu-Muslim unity in riot affected areas of North-East Delhi. #DelhiPolice #DelhiRiots #CAAProtest pic.twitter.com/6u7nhQWZSC

— Khushboo khan (@Khushbookhan_) February 25, 2020