देशभर में जारी भीषण गर्मी के बीच बुधवार 29 अप्रैल की सुबह मौसम ने अचानक करवट ली है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज आंधी, धूलभरी हवाएं और हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को राहत मिली। पिछले कई दिनों से लू और तेज धूप से जूझ रही दिल्ली में सुबह के समय तेज हवाओं (करीब 40–50 किमी/घंटा) के साथ बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया, हालांकि दिनभर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।

उत्तर प्रदेश में भी मौसम का असर साफ दिखा। जहां एक ओर बुंदेलखंड के बांदा जैसे इलाकों में हाल ही में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया था, वहीं अब आंधी और बारिश के चलते गर्मी से कुछ राहत मिलने के संकेत हैं। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है, जबकि कुछ स्थानों पर बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है।

कई राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश की गतिविधियां बढ़ी

मौसम में इस बदलाव की मुख्य वजह सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, ट्रफ लाइन और विभिन्न क्षेत्रों में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन हैं। हरियाणा से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक फैली ट्रफ लाइन वातावरण को अस्थिर बना रही है, जिससे कई राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार 2 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे आगे भी मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।

पूर्वोत्तर भारत में मौसम सबसे अधिक उग्र बना हुआ है। असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है। तेज हवाओं (60–70 किमी/घंटा), बिजली गिरने और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। लगातार बारिश के चलते कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनने की आशंका है।

पूर्वी भारत के राज्यों – बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा – में भी गरज-चमक के साथ बारिश और 50–60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। झारखंड में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और ओले गिरने की चेतावनी है।

दूसरी ओर, राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी गर्मी और लू का असर बना रह सकता है। कुल मिलाकर देशभर में मौसम एक साथ कई रूप दिखा रहा है – कहीं राहत भरी बारिश तो कहीं तेज गर्मी। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है।

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गौतम बुद्ध नगर जिले में लगातार बढ़ते तापमान और हीटवेव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने नोएडा के सभी स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 27 अप्रैल 2026 से जिले के सभी स्कूल अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे। यह आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा। इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को भीषण गर्मी और लू से बचाना है, ताकि उन्हें हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य गर्मी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से सुरक्षित रखा जा सके। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक