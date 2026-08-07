राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया, जबकि प्रमुख सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक, शुक्रवार शाम से रात के दौरान कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।
दिल्ली के कई मौसम केंद्रों पर शुक्रवार सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच ही भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। इनमें पुष्प विहार में 111.5 मिमी और छतरपुर में 104.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा अयानगर में 87.4 मिमी, पालम में 73.5 मिमी, जनकपुरी में 68 मिमी, झरोदा कलां में 67 मिमी, पूसा में 59.5 मिमी और सफदरजंग में 57.3 मिमी बारिश दर्ज हुई।
मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, सफदरजंग में पिछले 24 घंटे में सुबह 8.30 बजे तक 59.2 मिमी बारिश दर्ज हुई थी, जबकि इसके बाद सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक 57.3 मिमी बारिश हुई। पालम में इसी अवधि में 73.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।
सड़कों पर जलभराव, ट्रैफिक की रफ्तार थमी
भारी बारिश के बाद राजधानी के कई हिस्सों में सड़कें पानी से भर गईं। रेड फोर्ट और चांदगीराम अखाड़ा समेत कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। वहीं, ITO जैसे प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक की रफ्तार प्रभावित हुई और वाहन लंबे जाम में फंसे नजर आए।
IMD ने शुक्रवार के लिए बारिश से प्रमुख ट्रैफिक व्यवधान, वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की बढ़ी आशंका और निचले इलाकों व सड़कों पर पानी जमा होने की चेतावनी दी है। विभाग ने लोगों को घर से निकलने से पहले अपने रास्ते पर ट्रैफिक की स्थिति जांचने और जलभराव वाले इलाकों से बचने की सलाह दी है।
दिल्ली के तापमान में भी गिरावट
लगातार बारिश का असर तापमान पर भी पड़ा है। शुक्रवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.7 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।
मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश और कई जगह भारी बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं हुईं।
8 अगस्त को भी बारिश से राहत नहीं
IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, 8 अगस्त को दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सुबह से दोपहर तक कई जगह हल्की बारिश के साथ कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है। शाम और रात में भी हल्की बारिश का एक और दौर देखने को मिल सकता है। इसके बाद 9 अगस्त को हल्की बारिश, जबकि 10 से 13 अगस्त के बीच भी हल्की से बहुत हल्की बारिश के दौर जारी रहने का अनुमान है।
NCR में भी बारिश का असर
दिल्ली के साथ-साथ NCR के कई हिस्सों में भी बारिश का असर देखने को मिला। 7 अगस्त शाम 5.30 बजे तक गुरुग्राम में 67.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि गाजियाबाद में 13.5 मिमी और नोएडा में 11.5 मिमी बारिश दर्ज हुई।
मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR में बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। ऐसे में लोगों को मौसम और ट्रैफिक अपडेट पर नजर रखने तथा जलभराव वाले रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है।
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गुरुग्राम में लगातार हो रहे जल भराव के चलते नगर निगम कमिश्नर का ट्रांसफर कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया का ट्रांसफर कर उन्हें रोहतक भेज दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।