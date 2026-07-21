Train accident near Delhi: दिल्ली डिवीजन के गाजियाबाद-नई दिल्ली रेल मार्ग पर मंगलवार 21 जुलाई 2026 को एक मालगाड़ी के 6 भरे हुए डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके बाद रेलवे ने 85 से ज्यादा ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है।
यह रेल मार्ग दिल्ली-हावड़ा रूट का हिस्सा है। उत्तरी रेलवे के अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना में किसी की मौत या घायल होने की खबर नहीं है।
हादसे के कारण कई यात्री ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं, कुछ को बीच रास्ते तक चलाया जा रहा है, कुछ के रूट बदले गए हैं और कुछ ट्रेनों को धीमी गति से चलाया जा रहा है।
यात्रियों से अपील की गई है कि वे सफर शुरू करने से पहले NTES (नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम) पर अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। प्रभावित ट्रेनों की पूरी सूची नीचे दी गई है।
दिल्ली के पास मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण रद्द की गई ट्रेनें
- ट्रेन संख्या 64437 गाजियाबाद-Delhi
- ट्रेन संख्या 64402 Delhi-शाहिबाबाद
- ट्रेन संख्या 64411 शाहिबाबाद-Delhi
- ट्रेन संख्या 64408 Delhi-गाजियाबाद
- ट्रेन संख्या 64423 गाजियाबाद-नई दिल्ली
- ट्रेन संख्या 64430 नई दिल्ली-गाजियाबाद
- ट्रेन संख्या 64425 गाजियाबाद-नई दिल्ली
- ट्रेन संख्या 64432 नई दिल्ली-गाजियाबाद
- ट्रेन संख्या 64417 गाजियाबाद-Delhi
- ट्रेन संख्या 64439 गाजियाबाद-Delhi
- ट्रेन संख्या 64406 Delhi-गाजियाबाद
- ट्रेन संख्या 64401 गाजियाबाद-Delhi
- ट्रेन संख्या 64434 Delhi-गाजियाबाद
- ट्रेन संख्या 64031 गाजियाबाद-साहिबाबाद
- ट्रेन संख्या 64536 पानीपत-Delhi
- ट्रेन संख्या 64531 Delhi-पानीपत
दिल्ली के पास मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण प्रभावित (नियंत्रित) ट्रेनें
- ट्रेन संख्या 5579 PRNC-ANVT एक्सप्रेस स्पेशल
- ट्रेन संख्या 14005 लिच्छवी एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 14090 KTW-ANVT मेल
- ट्रेन संख्या 14015 सद्भावना एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 14117 कालिंदी एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 15743 फरक्का एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 22437 हमसफर एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12427 रीवा-ANVT एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12225 कैफियत एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 14342 मसूरी एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12367 भागलपुर-ANVT विक्रमशिला एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12557 मुजफ्फरपुर-ANVT सप्तक्रांति एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 64111 खुर्जा-शाहिबाबाद EMU
- ट्रेन संख्या 22419 गाजीपुर सिटी-ANVT सुहेलदेव एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 13257 दानापुर-ANVT जनसाधारण एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 14662 शालीमार मालिनी एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 15059 लखनऊ-ANVT एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 3697 SHK-ANVT एक्सप्रेस स्पेशल
- ट्रेन संख्या 14311 आला हजरत एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 15705 चंपारण हमसफर एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 19602 NJP-उदयपुर एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 22458 देहरादून-ANVT वंदे भारत
- ट्रेन संख्या 22857 SRC-ANVT सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12435 जयनगर-ANVT गरीब रथ एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 15273 रक्सौल-ANVT सत्याग्रह एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 64449 गाजियाबाद-नई दिल्ली लेडीज EMU
- ट्रेन संख्या 64103 अलीगढ़-Delhi EMU
- ट्रेन संख्या 64105 अलीगढ़-नई दिल्ली EMU
- ट्रेन संख्या 64560 सहारनपुर-Delhi MEMU
- ट्रेन संख्या 12371 हावड़ा-बीकानेर सुपरफास्ट साप्ताहिक एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12581 बनारस-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 64031 गाजियाबाद-साहिबाबाद EMU
- ट्रेन संख्या 64581 हरिद्वार-Delhi MEMU
- ट्रेन संख्या 22823 भुवनेश्वर-नई दिल्ली (टाटा मार्ग) राजधानी एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12301 हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 15303 इंटरसिटी एक्सप्रेस
ट्रेनों को छोटे स्टेशन से चलाने/समाप्त करने का निर्णय
- ट्रेन संख्या 64104 नई दिल्ली-दादरी (DKDE) को गाजियाबाद से शुरू किया जाएगा।
- ट्रेन संख्या 64109 DKDE-SSB को गाजियाबाद पर समाप्त किया जाएगा।
- ट्रेन संख्या 64112 SSB-DKDE को गाजियाबाद से शुरू किया जाएगा।
- ट्रेन संख्या 64152 दिल्ली-अलीगढ़ जंक्शन को गाजियाबाद से शुरू किया जाएगा।
- ट्रेन संख्या 64053 पलवल-गाजियाबाद को नई दिल्ली पर समाप्त किया जाएगा।
दिल्ली के पास मालगाड़ी दुर्घटना के कारण बदले गए मार्ग वाली ट्रेनें
- ट्रेन संख्या 54474 सहारनपुर-Delhi यात्री ट्रेन को साहिबाबाद-Delhi सराय रोहिल्ला-Delhi मार्ग से चलाया गया।
- ट्रेन संख्या 12904 गोल्डन टेंपल मेल
- ट्रेन संख्या 18238 अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12397 गया-नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 2569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल
- ट्रेन संख्या 12402 नंदा देवी एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12391 राजगीर-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 2563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल
- ट्रेन संख्या 12555 गोरखधाम एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 15127 बनारस-नई दिल्ली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12451 श्रमशक्ति एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12303 हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 15565 लोकमान्यपुर-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12273 हावड़ा-नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12229 लखनऊ मेल
- ट्रेन संख्या 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12429 लखनऊ-नई दिल्ली AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12309 राजेंद्र नगर-नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 54474 सहारनपुर-Delhi पैसेंजर
- ट्रेन संख्या 12559 बनारस-नई दिल्ली शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12423 राजधानी एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12313 सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12259 सियालदह-बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12056 नई दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12877 रांची-नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 12033 कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 18478 योग नगरी ऋषिकेश-पुरी एक्सप्रेस
- ट्रेन संख्या 64584 Delhi-टूंडला MEMU