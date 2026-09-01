दिल्ली से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के जरिए दिल्ली-लखनऊ का सफर करीब 2 घंटे 12 मिनट में पूरा हो सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को इस प्रस्तावित कॉरिडोर की संभावनाओं की जानकारी दी।

रेल मंत्री के मुताबिक, यह हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली को आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ेगा। इससे दिल्ली और उत्तर प्रदेश-बिहार के बीच यात्रा का समय काफी कम हो सकता है।

2 घंटे 12 मिनट में दिल्ली से लखनऊ

प्रस्तावित बुलेट ट्रेन से करीब 495 किलोमीटर की दिल्ली-लखनऊ दूरी लगभग 2 घंटे 12 मिनट में तय होने का अनुमान है। वहीं दिल्ली से कानपुर की करीब 455 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 1 घंटे 50 मिनट में पूरी हो सकती है।

दिल्ली से आगरा की करीब 200 किलोमीटर की दूरी 58 मिनट में तय करने की योजना है।

दिल्ली से वाराणसी और पटना का सफर भी होगा तेज

प्रस्तावित कॉरिडोर के तहत दिल्ली से प्रयागराज की करीब 750 किलोमीटर की दूरी लगभग 3 घंटे में पूरी हो सकती है। वहीं दिल्ली से वाराणसी की करीब 945 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 3 घंटे 33 मिनट लग सकते हैं।

सबसे लंबा सफर दिल्ली से पटना का होगा। करीब 1,170 किलोमीटर की दूरी को हाई-स्पीड रेल के जरिए लगभग 4.5 घंटे में पूरा करने का लक्ष्य बताया गया है।

रूट दूरी संभावित यात्रा समय

-दिल्ली-आगरा 200 किमी 58 मिनट

-दिल्ली-कानपुर 455 किमी 1 घंटा 50 मिनट

-दिल्ली-लखनऊ 495 किमी 2 घंटे 12 मिनट

-दिल्ली-प्रयागराज 750 किमी करीब 3 घंटे

-दिल्ली-वाराणसी 945 किमी 3 घंटे 33 मिनट

-दिल्ली-पटना 1170 किमी करीब 4.5 घंटे

रेल मंत्री ने कहा कि अगर यह प्रोजेक्ट शुरू होता है तो मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के बाद यह देश का अगला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा और राष्ट्रीय राजधानी को उत्तर प्रदेश और बिहार के कई प्रमुख शहरों से जोड़ेगा।

कारोबार और पर्यटन को भी मिलेगा फायदा

इस कॉरिडोर से सिर्फ यात्रियों का समय ही नहीं बचेगा बल्कि आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और पटना जैसे शहरों में पर्यटन, कारोबार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

फिलहाल मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना भारत का पहला हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर है। इसकी डिजाइन स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे और ऑपरेटिंग स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे है। भारत में पहली हाई-स्पीड रेल सेवा अगस्त 2027 में शुरू होने की उम्मीद है।

एक लाख और सेमीकंडक्टर इंजीनियर तैयार करने का लक्ष्य

रेल मंत्री ने अलग कार्यक्रम में बताया कि भारत सेमीकंडक्टर कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत एक लाख और सेमीकंडक्टर इंजीनियर तैयार करने का लक्ष्य रख रहा है। इसके तहत चिप डिजाइन, उपकरण, मटेरियल, एडवांस्ड पैकेजिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों पर भी जोर दिया जाएगा।

बुलेट ट्रेन ट्रैक पर चलेगी जापान की E10 सीरीज ट्रेन, जानें क्या है इसकी खासियत

जापान 2030 के शुरुआत में भारत को अपनी सबसे हाई-स्पीड ट्रेन उपलब्ध कराएगा। यह ट्रेन अभी भी जापान में बनाई जा रही है। इस बीच हाई-स्पीड ट्रेन को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है।

दोनों देश भारतीय हाई-स्पीड ट्रेन के साथ ऑपरेशन शुरू करने पर सहमत हुए हैं। इधर भारत के बुलेट ट्रेन को लेकर सरकारी सूत्रों ने कहा कि प्रोजेक्ट का काम हाई-स्पीड प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने के साझा लक्ष्य के अनुरूप हो रहा है। ऐसे में यह जानना बेहद अहम हो गया कि जापान की लेटेस्ट E10 हाई-स्पीड क्या है और इसी खासियत क्या है?