प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 212 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया। लंबे समय से प्रतीक्षित इस एक्सप्रेसवे के साथ दिल्ली से देहरादून का सफर सिर्फ ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा। पीएम ने इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले देहरादून में रोडशो किया और ऐतिहासिक दात काली मंदिर में पूजा-अर्चना की।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अनुसार, यह हाईवे दोनों शहरों के बीच दूरी को 235 किमी से घटाकर 212 किमी कर देगा और पूरी तरह चालू होने पर यात्रा समय वर्तमान 6.5 घंटे से घटकर केवल 2.5 घंटे रह जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अनुसार, इस हाईवे पर गणेशपुर और आशारोड़ी के बीच करीब 20 किमी लंबे हिस्से में 10.97 किमी का पशु अंडरपास बनाया गया है ताकि वन्यजीवों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के हो सके।

इसमें एशिया के सबसे बड़े वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर में से एक भी शामिल है जिसकी औसत ऊंचाई 6 से 7 मीटर रखी गई है ताकि बड़े से बड़े जानवर भी आसानी से गुजर सकें।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे रूट

करीब 12,000 करोड़ रुपये की लागत से बना दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होकर देहरादून तक जाता है। यह मार्ग उत्तर प्रदेश के कई शहरों बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर से होकर गुजरता है।

इसके साथ हरिद्वार को जोड़ने के लिए एक विशेष सड़क भी बनाई जाएगी। यह एक्सप्रेसवे चारधाम हाईवे से भी जुड़ा हुआ है जो उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ता है।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे: यात्रा समय

इस एक्सप्रेसवे के साथ दिल्ली और देहरादून के बीच का सफर तेज व आसान हो जाएगा। अभी इस सफर में करीब 6 घंटे का समय लगता है। लेकिन पूरी तरह चालू होने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी महज 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी।