पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में मंदिर तोड़फोड़ विवाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्री इमरान हुसैन का नाम सामने आया है। आरोप है कि मंत्री भी उसी भीड़ में शामिल थे, जिसने मंदिर में घुस कर तोड़फोड़ की थी। टीवी मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाए गए कुछ सीसीटीवी फुटेज में भी हुसैन भीड़ के बीच नजर आए थे। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि चूंकि, वह फुटेज में नजर आए हैं, लिहाजा पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और उसी दृष्टिकोण से आगे जांच करेगी।

वहीं, हुसैन ने मंदिर खुलने पर इससे पहले पत्रकारों को बताया- मुस्लिम और हिंदू भाई उस रात एक साथ पुलिस थाने में बैठे थे और उन्होंने एक-दूजे को गले लगाया था। मैं भी वहां पर मौजूद था। यहां पर न तो मुसलमान दंगा चाहते हैं और न ही हिंदू।

इसी बीच, हुसैन ने शाम को केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दरअसल, इन्हीं दोनों राजनेताओं ने आरोप लगाया था कि हौजकाजी इलाके में जब मंदिर में तोड़-फोड़ की जा रही थी, तब वहां आप के मंत्री भी मौजूद रहे। इसी पर हुसैन ने यह शिकायत दी है।

हालांकि, हौज काजी में अब हालात सामान्य हो गए हैं। यह जानकारी दिल्ली पुलिस आयुक्त ने गृह मंत्री अमित शाह दी। आयुक्त अमूल्य पटनायक ने बुधवार को शाह को इस तनाव की जानकारी दी व बताया कि वहां हालात सामान्य और नियंत्रण में हैं।

#Breaking MEGA TIMES NOW IMPACT | Police to probe the AAP (@aamaadmiparty) mantri Imran Hussain (@ImranHussaain) tape and examine it. | @nikunjgargn and @bhavatoshsingh with details. | #DelhiTempleAttackTwist pic.twitter.com/1PbyOZQz6l

— TIMES NOW (@TimesNow) July 3, 2019