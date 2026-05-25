दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। इस बीच दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। IMD के मुताबिक, उत्तर पश्चिम भारत में अगले दो-तीन दिनों में बारिश होए की संभावना है।
आईएमडी के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने बताया, “दिल्ली-एनसीआर और उत्तर-पश्चिमी भारत में कई जगहों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है जिससे लू की स्थिति बन गई है। कल दिल्ली में तापमान 43-45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। 28 मई से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है जब एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा और मैदानी इलाकों में गरज के साथ बारिश लाएगा। अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 6-8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है। अगले 2-3 दिनों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। केरल तट पर इसके आगमन पर कड़ी नजर रखी जा रही है।”
दिल्ली का मौसम
दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य तापमान से 5.7 डिग्री अधिक है। लगभग 14 वर्षों में मई महीने की सबसे गर्म रात दर्ज की गई। आईएमडी ने सोमवार को लू चलने की आशंका जताते हुए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सोमवार सुबह 9 बजे दिल्ली में एक्यूआई 206 दर्ज किया गया जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है।
पश्चिम बंगाल में हो सकती है बारिश
पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों के लोगों को राहत मिलने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार से बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी ने कहा कि गुरुवार से पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान में धीरे- धीरे दो से तीन डिग्री की गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों तक पारे का चढ़ना जारी रहेगा जिसके बाद तूफान के साथ बारिश होने से अधिकतम तापमान में कमी आने की संभावना है जिससे लोगों को राहत मिलेगी।
राजस्थान का मौसम
राजस्थान में तेज गर्मी का दौर जारी है, मौसम विभाग ने इस सप्ताह भीषण गर्मी की चेतावनी दी है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य के पश्चिमी भागों में वर्तमान में अधिकतम तापमान 45-46 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान गंगानगर में 46.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार, इस सप्ताह आगामी 2-3 दिन राज्य के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। तेज धूलभरी हवाएं चलेंगी और तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढोतरी होगी।
मौसम विभाग के अनुसार 26-27 मई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 46-47 डिग्री हो सकता है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 28-29 मई से राज्य के कुछ भागों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी आएगी और कहीं-कहीं बारिश का दौर शुरू हो सकताा है। इसके असर से अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार आंधी बारिश की गतिविधियां जून के पहले सप्ताह में भी जारी रहेंगी।
दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी से राहत के आसार
मौसम विभाग के अनुसार, 28 से 30 मई के बीच दिल्ली में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें