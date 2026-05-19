दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लू का प्रकोप जारी है। दिल्ली में मंगलवार को तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। IMD ने दिल्ली के लिए अगले 7 दिनों तक लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में इस सप्ताह लू चलने का अनुमान लगाया है। कई स्थानों पर तापमान सोमवार को 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया।

मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में सोमवार से 24 मई तक लू चलने के आसार हैं जबकि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मंगलवार से भीषण लू की स्थिति बन सकती है। पंजाब के बठिंडा में सोमवार को अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया।

पंजाब और हरियाणा में लू का कहर

पंजाब और हरियाणा में इस सप्ताह लू की स्थिति और भी भयंकर होने की आशंका है। आईएमडी के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में लू की स्थिति मंगलवार से अगले चार से पांच दिनों तक और तेज होने की संभावना है। कई जिलों में भीषण लू चलने की आशंका है। चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार , आने वाले दिनों में दक्षिणी और पश्चिमी पंजाब और हरियाणा के बड़े हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

पंजाब के बठिंडा, मुक्तसर, फाजिल्का, मानसा, फरीदकोट, बरनाला और आसपास के मालवा क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। हरियाणा में भी सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक और आसपास के जिलों में ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, पंजाब और हरियाणा के अधिकांश जिलों में 23 मई तक लू और भीषण लहर की स्थिति बनी रह सकती है।

कैसा होगा दिल्ली का मौसम?

दिल्ली में बुधवार को तापमान 44°C से 46°C के बीच रहने की संभावना है। भीषण लू के साथ साथ ही दोपहर और शाम को गर्म, धूल भरी हवाएं चलेंगी। गुरुवार और शुक्रवार (21-22 मई) को लू का प्रभाव दिल्ली के पूरे क्षेत्र में कम होने की संभावना है। हालांकि, भीषण गर्मी बनी रहेगी और अधिकतम तापमान 43°C से 45°C के बीच रहेगा। दिन के समय 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।

उत्तर प्रदेश में हीटवेव की चेतावनी

IMD ने 19 मई से लेकर 23 मई तक उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में सीवियर हीटवेव की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार सूरज की तपिश और गर्म हवाओं का सितम जारी रहेगा जबकि पूर्वी यूपी के दक्षिणी हिस्से भी इसकी चपेट में रहेंगे। यूपी के कुछ जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। मौसम विभाग ने भीषण लू को लेकर प्रदेश के कुछ जिलों के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया है।

असम, मेघालय में भारी बारिश की संभावना

21-25 मई के दौरान असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 22 से 25 मई के दौरान भारी बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 23 और 24 मई को और असम और मेघालय में 23 से 25 मई के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है।

19 से 23 मई के दौरान गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश की संभावना है। 19 से 25 मई के दौरान बिहार में, 20 से 25 मई के दौरान झारखंड में बारिश की संभावना है। वहीं, 20 और 23 मई को बिहार और झारखंड में बारिश हो सकती है।

पेट्रोल-डीजल महंगा होने से परेशान देश का मिडिल क्लास

देशभर में लोगों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर निराशा जताई है। ईंधन के दामों में मंगलवार को बढ़ोत्तरी किए जाने के बाद आम लोगों में नाराज़गी देखने को मिली। अब राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 97.77 रुपये से 98.64 रुपये प्रति लीटर हो गई जबकि डीजल के दाम 91 पैसे बढ़कर 90.67 रुपये से 91.58 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें