राष्ट्रीय राजधानी में करीब एक पखवाड़े से अधिक समय के इंतजार के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून ने मंगलवार को दस्तक दी, जिसके साथ ही हुई बारिश से कई स्थानों पर पानी भर गया। जलभराव के कारण शहर में कई जगह जाम लग गया। वहीं दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के सोम विहार में बारिश के पानी में बच्चे खेलते हुए नजर आएं। जिसके बाद सोशल मीडिया में लोगों ने केजरीवाल सरकार को घेरते हुए लिखा कि ये मोहल्ला स्विमिंग पूल है।

आईआईएम नेशनलिस्ट नाम के एक ट्विटर यूजर (@IIMNationalists) ने लिखा कि यह बच्चों के लिए मोहल्ला स्विमिंग पूल है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि हमारे बच्चों को मुफ्त वाटर पार्क सेवा देने के लिए केजरीवाल का धन्यवाद। एक अन्य यूजर (@Inebr1ated) ने लिखा कि दिल्ली में पानी की किल्लत खत्म। केजरीवाल जी और भाजपा नगर निगम के सभी सदस्यों का सपना पूरा हुआ।

#WATCH | Children playing in rainwater at Som Vihar in the South Delhi area, while commuters make their way through a waterlogged road after a downpour. pic.twitter.com/5zlkFrHKiS

— ANI (@ANI) July 13, 2021