दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास के लिए नई नीति अधिसूचित की है। इसके तहत करीब 4 से 5 लाख परिवारों यानी लगभग 20 लाख लोगों को पक्के मकान देने की योजना है। सरकार की कोशिश होगी कि लोगों को उनके मौजूदा ठिकाने पर या उसके 3 किलोमीटर के दायरे में ही घर मिले, ताकि उन्हें रोजगार, बच्चों की पढ़ाई और दूसरी जरूरी सुविधाओं से दूर न जाना पड़े।

दिल्ली सरकार की इस नई नीति का नाम दिल्ली स्लम एंड झुग्गी झोपड़ी रिलोकेशन एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, 2026 है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, इस नीति से उन परिवारों को भी पुनर्वास का नया मौका मिल सकता है, जो पहले की आवास योजनाओं में जगह नहीं बना पाए थे। नीति के तहत उन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को पात्रता के दायरे में लाया गया है, जो 1 जनवरी 2025 से पहले स्थापित हुई थीं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ झुग्गी बस्तियों को हटाना या जमीन का पुनर्विकास करना नहीं है, बल्कि पात्र परिवारों को स्थायी घर देकर सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का मौका देना है।

मौजूदा जगह या 3 किलोमीटर के दायरे में मिलेगा घर

नई पुनर्वास नीति में इन-सिटू रिहैबिलिटेशन यानी उसी जगह पर पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब है कि झुग्गी में रहने वाले पात्र परिवारों को उसी जगह या उसके 3 किलोमीटर के दायरे में वैकल्पिक आवास देने की कोशिश की जाएगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घर मिलने के बाद लोगों को अपने कामकाज, बच्चों के स्कूल और आसपास की जरूरी सुविधाओं से दूर न जाना पड़े। अक्सर पुनर्वास के बाद परिवारों को शहर के दूसरे हिस्सों में भेज दिया जाता है, जिससे उनके रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता है। नई नीति में इस परेशानी को कम करने पर जोर दिया गया है।

1-BHK फ्लैट में मिलेंगी ये सुविधाएं

इस योजना के तहत पात्र परिवारों को एक बेडरूम, हॉल और किचन (1-BHK) वाले फ्लैट दिए जाएंगे। सरकार की योजना सिर्फ मकान उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि पुनर्वास वाली कॉलोनियों में जरूरी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

इन आवासीय परिसरों में स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं और बच्चों के खेलने के लिए पार्क और मैदान जैसी व्यवस्थाएं होंगी। इसका मकसद यह है कि लोगों को नए घर में रहने के साथ बुनियादी सुविधाओं के लिए भी परेशान न होना पड़े।

नीति में एक ही मकान में अलग-अलग मंजिलों पर रहने वाले स्वतंत्र परिवारों के लिए भी अलग आवास का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इसके लिए प्रत्येक परिवार को पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की शर्तें अलग-अलग पूरी करनी होंगी। इससे उन परिवारों को फायदा मिल सकता है, जो एक ही इमारत में रहते तो हैं, लेकिन उनकी रसोई और घरेलू व्यवस्था अलग है।

इसके अलावा, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों को ग्राउंड फ्लोर पर आवास देने में प्राथमिकता मिलेगी। वहीं, शादीशुदा जोड़ों को संयुक्त रूप से आवास आवंटित किया जाएगा।

पात्र परिवारों को घर दिए बिना नहीं हटाई जाएगी झुग्गी

नई नीति के मुताबिक, 1 जनवरी 2025 से पहले स्थापित झुग्गी बस्तियों में रहने वाले पात्र परिवारों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए बिना वहां से नहीं हटाया जाएगा।

अगर किसी झुग्गी बस्ती का पुनर्विकास पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत किया जाता है, तो संबंधित डेवलपर की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी या किराये के मकान की व्यवस्था करे। इसके बदले किराये के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है।

पुनर्विकास के दौरान प्रभावित परिवारों को जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी डेवलपर की होगी, ताकि निर्माण कार्य के दौरान उन्हें रहने और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े।

5 साल तक सरकार संभालेगी रखरखाव की जिम्मेदारी

नई नीति में पुनर्वास के बाद आवासीय परिसरों के रखरखाव को लेकर भी व्यवस्था की गई है। सरकार पहले आवंटन की तारीख से पांच साल तक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी सेवाओं और सुरक्षा व्यवस्था के रखरखाव का खर्च उठाएगी।

इसके बाद इन सुविधाओं के प्रबंधन में लाभार्थी एसोसिएशन को शामिल किया जाएगा। यानी फ्लैट मिलने के बाद भी शुरुआती पांच साल तक परिवारों को कॉमन सुविधाओं के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी खुद नहीं उठानी पड़ेगी।

कंप्यूटराइज्ड लॉटरी से होगा मकानों का आवंटन

मकानों के आवंटन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम अपनाएगी। इसके अलावा, पात्रता से जुड़े मामलों में शिकायतों के समाधान और अपील के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।

सरकार एक सेंट्रलाइज्ड जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GIS) आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार करेगी। इस प्लेटफॉर्म पर लाभार्थियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और आवास आवंटन से जुड़ी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी।

इस डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य एक ही परिवार को दोबारा मकान आवंटित होने जैसी गड़बड़ियों को रोकना और पुनर्वास परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण और अंत्योदय के विजन से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास में मेहनत और योगदान देने वाले परिवारों को सुरक्षित आवास और बेहतर जीवन का अवसर मिलना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार चाहती है कि पुनर्वास का मतलब सिर्फ लोगों को छत देना न हो, बल्कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं, सुरक्षा और बच्चों के बेहतर भविष्य के अवसर भी मिलें।

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR के 4 शहरों में अब तक नहीं पता प्रदूषण की वजह, एक साल से ज्यादा देरी के बाद भी रिपोर्ट का इंतजार

दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के साथ ही जहरीली हवा का खतरा बढ़ने लगता है। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारें हर साल कई कदम उठाती हैं, लेकिन प्रदूषण फैलाने वाले मुख्य स्रोतों की पहचान करने में ही देरी हो रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।