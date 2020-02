दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर शनिवार को कुछ लड़कों ने ‘गोली मारो…के’ के नारे लगाए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि, फिलहाल इन सभी लोगों की पहचान नहीं की जा सकी है। साथ ही यह भी पता नहीं लग पाया है कि इन सबने ऐसा किया क्यों?

समाचार एजेंसी ANI ने डीसीपी मेट्रो के हवाले से बताया गया कि दोपहर करीब साढ़े 12 बजे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर छह लड़के ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो…को’ के नारे लगा रहे थे। हमने उन्हें वहीं से हिरासत में ले लिया था और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है।”

न्यूज एजेंसी PTI ने मौके पर कुछ पत्रकारों के हवाले से बताया कि भगवा टी-शर्ट और कुर्ता पहने पांच से छह लोग अचानक नारे लगाने लगे थे। उन्होंने ऐसा तब किया था, जब ट्रेन मेट्रो स्टेशन के प्लैटफॉर्म पर रुकने ही वाली थी। जानकारी के मुताबिक, ‘गोली मारो गद्दारों’ के नारे इसके अलावा ब्लू लाइन वाली मेट्रो ट्रेन के भीतर भी लगे थे।

इसी बीच, CISF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लड़के CAA के समर्थन में नारे लगा रहे थे।सीआईएसएफ ने ट्वीट कर बताया कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर ये नारेबाजी हुई थी।

मामले की जानकारी पर फौरन सीआईएसएफ कर्मचारियों ने दखल दी और उसके बाद इन लोगों को दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस अधिकारियों के हवाले कर दिया। हालांकि, मेट्रो ट्रेनों के संचालन पर इससे कोई खासा असर नहीं पड़ा। देखें, क्या हुआ था घटना के दौरानः

This is happening at present in the Rajiv Chowk Metro Station .@OfficialDMRC@DelhiPolice @ANI 12:40 29th February 2020 pic.twitter.com/xoXKWEVc2R

— SAMAR ABBAS (@samar_abb_as) February 29, 2020