दिल्ली में SIR प्रक्रिया के तहत नई ड्राफ्ट मतदाता सूची में 1,45,10,299 करोड़ मतदाताओं में से 47,56,722 के नाम कट गए हैं। यह वो नाम हैं जिनकी डिटेल में कमी पाई गई है। ऐसे मतदाताओं को सूची में नाम शामिल कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। इन 47 लाख से अधिक लोगों में कई बड़े नाम भी शामिल हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी SIR की उस सूची में शामिल है जिनकी डिटेल में विसंगति पाई गई है।

आयोग ने इन 47 लाख लोगों में से करीब 33 लाख लोगों की लिस्ट को अलग से फाइनलाइज किया है और उन्हें उनकी जानकारी सही दिए जाने का नोटिस दिया गया है। लालकृष्ण आडवाणी और मनीष सिसोदिया को भी नोटिस जारी किया गया है। आडवाणी और सिसोदिया के परिवार में भी SIR में दी गई डिटेल में गड़बड़ी पाई गई है और उन्हें नोटिस भेजा गया है।

आडवाणी के परिवार में इन्हें मिला नोटिस

98 साल के लालकृष्ण आडवाणी, उनकी बेटी प्रतिभा और बहू गीतिका को नोटिस जारी किए गए हैं। इसकी वजह यह है कि उनके नाम 2002 के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) इलेक्टोरल रोल में मैप नहीं हो पाए, जबकि उनके बेटे जयंत ने मैपिंग प्रोसेस पास कर लिया है। ये चारों नई दिल्ली विधानसभा सीट के वोटर हैं।

सिसोदिया की फैमिली का भी लिस्ट में नाम

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया, उनकी पत्नी सीमा और उनके बेटे मीर को भी नोटिस मिला है। इसका मतलब है कि SIR की सूची में इनके नाम भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने इन्हें भी नोटिस भेजा है। अधिकारियों के मुताबिक, मीर के नोटिस में “उनके माता-पिता के नाम में गड़बड़ी” मिली है। सिसोदिया की पत्नी सीमा के नोटिस में वजह बताई गई है कि उनके अपने नाम में गड़बड़ी सामने आई है।

क्यों जारी हुए हैं नोटिस?

एक सीनियर पोल ऑफिसर ने कहा कि वोटर्स द्वारा अपने एन्यूमरेशन फॉर्म में दी गई डिटेल्स में “लॉजिकल गड़बड़ियों” की वजह से नोटिस भेजे गए। ऑफिसर यह कन्फर्म करते हुए कहा कि आडवाणी, सिसोदिया के नाम उन 33.13 लाख वोटर्स की लिस्ट में हैं जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा, “ऐसे वोटर्स द्वारा दिए जाने वाले फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद उनके नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे।” उन्होंने आगे कहा कि फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है और उसी के हिसाब से एंट्रीज़ का वैलिडेशन किया जा रहा है।

ऑफिसर्स ने कहा कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पूर्व यूनियन मिनिस्टर कपिल सिब्बल को भी इसी तरह के कारणों से नोटिस जारी किए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद गुप्ता की एंट्री वैलिडेट हो गई, और उनका नाम शालीमार बाग चुनाव क्षेत्र की फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए पार्क कर दिया गया है, जो 4 नवंबर को पब्लिश होगी।

कई जाने-माने वोटर्स – बड़े सरकारी अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, राजनेता – को SIR के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।

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देश की राष्ट्रीय राजधानी में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सचदेवा समेत 33 लाख वोटरों को नोटिस जारी किया गया है। ताकि वे वोटर लिस्ट में अपना नाम बनाए रखने की योग्यता साबित कर सकें। यहां पढ़ें पूरी खबर…