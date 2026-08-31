दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। ड्राफ्ट जारी करने की तारीख में तीन बार बदलाव के बाद इसे अब प्रकाशित किया गया है। रिवाइज की गई नई टाइमलाइन के मुताबिक, अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर के बजाय 4 नवंबर को जारी की जाएगी।

दिल्ली में SIR के तहत मतदाताओं की जानकारी जुटाने का चरण सोमवार को पूरा हो गया। करीब डेढ़ महीने चले इस अभियान के दौरान 97.51 लाख मतदाताओं के फॉर्म जमा कर आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किए गए। यह संख्या SIR शुरू होने के समय दर्ज 1.45 करोड़ मतदाताओं की करीब 67 फीसदी है।

वहीं बाकी 47.58 लाख मतदाता यानी कुल मतदाताओं के करीब 33 फीसदी ऐसे पाए गए जिनके फॉर्म उपलब्ध नहीं हो सके। इनमें वे लोग शामिल हैं जो घर पर नहीं मिले, कहीं और चले गए हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा डुप्लीकेट नाम और ‘अन्य’ कारणों से दर्ज मतदाता भी इसमें शामिल हैं। इन मतदाताओं को ‘अनकलेक्टिबल’ (जिसकी जानकारी/फॉर्म उपलब्ध नहीं हो सका) के तौर पर चिह्नित किया गया है और ड्राफ्ट सूची से उनके नाम हटाए जाएंगे।

इसका मतलब है कि राजधानी में हर तीन में से करीब एक मतदाता का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हट सकता है। हालांकि अंतिम आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं।

SIR प्रक्रिया के बाद मतदाता ड्राफ्ट सूची में अपना नाम कैसे चेक करें?

दिल्ली की ड्राफ्ट SIR मतदाता सूची में अपना नाम शामिल है या नहीं, यह जानने के तीन तरीके हैं।

ऑप्शन 1: EPIC नंबर से खोजें

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अपनी पसंद की भाषा चुनें। भाषा चुनते ही विकल्प भी उसी भाषा में दिखाई देने लगेंगे।

अपना EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर) और राज्य के तौर पर दिल्ली चुनें।

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ऑप्शन 2: जानकारी के जरिए खोजें

यह तरीका थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें आपको कई जानकारियां दर्ज करनी होंगी।

ECI Elector Search पोर्टल पर जाकर ‘Search by Details’ विकल्प चुनें।

अपनी भाषा और राज्य के तौर पर दिल्ली चुनें।

SIR फॉर्म में पहले दी गई जानकारी के अनुसार अपना नाम और रिश्तेदार का नाम दर्ज करें।

अपनी जन्मतिथि और लिंग दर्ज करें।

अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें।

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ऑप्शन 3: मोबाइल नंबर से खोजें

यह अपना नाम चेक करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है।

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अपनी भाषा और राज्य के तौर पर दिल्ली चुनें।

चुनाव आयोग के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।

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