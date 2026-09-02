Delhi News: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद समृद्ध इलाकों वाले विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में 37.4 फीसद की कमी आई है। वहीं, बड़ी संख्या में अनधिकृत कालोनियों और झुग्गी-झोपड़ी वाले विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 35.7 फीसद घटी है।

यह तुलना आठ समृद्ध विधानसभा क्षेत्रों नई दिल्ली, ग्रेटर कैलाश, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, आरके पुरम, जंगपुरा, माडल टाउन और राजौरी गार्डन तथा अनधिकृत कालोनियों व झुग्गी झोपड़ी वाले 12 विधानसभा क्षेत्रों ओखला, सीलमपुर, तुगलकाबाद, बिजवासन, संगम विहार, किराड़ी, बुराड़ी, बदरपुर, विकासपुरी, नांगलोई जट, करावल नगर और उत्तम नगर के आंकड़ों पर आधारित है।

4 लाख से ज्यादा नाम कटे

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी की सभी 70 विधानसभा सीट की मतदाता सूची का मसविदा प्रकाशित किया। आठ समृद्ध विधानसभा क्षेत्रों में 17 अगस्त की मतदाता सूची के अनुसार, कुल 11,36,032 मतदाता थे। सोमवार को प्रकाशित मसविदा सूची में इनकी संख्या घटकर 7,11,187 रह गई, यानी 4,24,845 नाम मसविदा सूची में शामिल नहीं हैं।

अनधिकृत कालोनियों और झुग्गी-झोपड़ी वाले 12 विधानसभा क्षेत्रों में 17 अगस्त की मतदाता सूची में कुल 34,03,201 मतदाता थे। मसविदा सूची में इनकी संख्या घटकर 21,88,733 रह गई है, इनमें 12,14,468 नाम मसविदा सूची में नहीं हैं। समृद्ध विधानसभा क्षेत्रों में आरके पुरम में मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक 44.4 फीसद की कमी दर्ज की गई।

43 प्रतिशत तक कटे नाम

यहां 17 अगस्त की सूची में 1,30,161 मतदाता थे, जो मसविदा सूची में घटकर 72,426 रह गए। इस तरह 57,735 नाम मसविदा सूची से बाहर कर दिए गए हैं। कस्तूरबा नगर में मतदाताओं की संख्या में 43.9 फीसद की कमी आई। यहां मतदाताओं की संख्या 1,37,365 से घटकर 77,036 रह गई और 60,329 नाम सूची में शामिल नहीं किए गए।

नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 89,683 से घटकर 52,368 रह गई, जो 41.6 फीसद की कमी को दर्शाता है। यहां 37,315 नाम मसविदा सूची में शामिल नहीं हैं। जंगपुरा में मतदाताओं की संख्या में 41.4 फीसद की कमी दर्ज की गई। यहां मतदाताओं की संख्या 1,45,823 से घटकर 85,497 रह गई। मालवीय नगर में मतदाताओं की संख्या 1,48,627 से घटकर 91,346 रह गई, यानी 38.5 फीसद की कमी आई।

वहीं, माडल टाउन में 37.2 फीसद की कमी दर्ज की गई और मतदाताओं की संख्या 1,58,519 से घटकर 99,611 रह गई। ग्रेटर कैलाश में मतदाताओं की संख्या में 34.9 फीसद की कमी आई है और यह संख्या 1,77,885 से घटकर 1,15,790 रह गई है। राष्ट्रीय राजधानी के इन पाश विधानसभा क्षेत्रों में राजौरी गार्डन में मतदाताओं की संख्या में सबसे कम कमी दर्ज की गई। राजौरी गार्डन में मतदाताओं की संख्या 1,47,969 से घटकर 1,17,113 रह गई, जो 20.9 फीसद की गिरावट को दर्शाता है।

विधानसभा के लिहाज से कैसा है हाल

अनधिकृत कालोनियों और झुग्गी-झोपड़ी वाले विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक कमी तुगलकाबाद में दर्ज की गई। तुगलकाबाद में मतदाताओं की संख्या 47.8 फीसद घटकर 1,92,419 से 1,00,386 रह गई। मसविदा सूची से 92,033 नाम बाहर किए गए हैं। ओखला में मतदाताओं की संख्या 3,62,813 से घटकर 1,98,984 रह गई, जो 45.2 फीसद की कमी है। यहां 1,63,829 नाम मसविदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। बदरपुर में मतदाताओं की संख्या में 42.6 फीसद की कमी आई है और यह 3,44,677 से घटकर 1,98,004 रह गई।

बदरपुर में 1,46,673 नाम मसविदा सूची से बाहर हैं। संगम विहार में मतदाताओं की संख्या 40.7 फीसद घटकर 1,92,842 से 1,14,412 रह गई, जबकि बुराड़ी में 39.2 फीसद की कमी दर्ज की गई और मतदाताओं की संख्या 4,28,480 से घटकर 2,60,595 रह गई। विकासपुरी में मतदाताओं की संख्या 34.7 फीसद घटकर 4,21,792 से 2,75,567 रह गई। करावल नगर में 32.8 फीसद की कमी दर्ज की गई और मतदाताओं की संख्या 3,05,433 से घटकर 2,05,266 रह गई। बिजवासन में मतदाताओं की संख्या 31.7 फीसद घटकर 1,92,273 से 1,31,293 रह गई, जबकि किराड़ी में 31 फीसद की कमी के साथ मतदाताओं की संख्या 2,93,570 से घटकर 2,02,575 रह गई।

सबसे अधिक कटे नाम

दिल्ली में कुल मिलाकर मसविदा मतदाता सूची में 97,53,577 मतदाता हैं, जबकि पिछली सूची में 1,45,10,299 मतदाता थे। इस तरह 47,56,722 नाम मसविदा सूची से बाहर किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, एसआइआर वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मसविदा सूची के स्तर पर दिल्ली में नाम हटाए जाने का फीसद सबसे अधिक करीब 33 फीसद रहा।

हालांकि, मसविदा सूची में शामिल नहीं किए गए नामों को चुनौती दी जा सकती है। सूची से बाहर रह गए लोग दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ फार्म-6 के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। अंतिम मतदाता सूची चार नवंबर को प्रकाशित होगी।

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