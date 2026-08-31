दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सोमवार को प्रकाशित की गई जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 47.7 लाख के नाम काट दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों के नाम शामिल नहीं हैं, वे फॉर्म-6 और संबंधित दस्तावेजों के माध्यम से 30 सितंबर तक अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को जारी होगी। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी और नोटिस तथा निपटारे की प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी।

वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?

मतदाता दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और चुनाव आयोग के इलेक्ट्रोल सर्च पोर्टल के जरिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं।

EPIC नंबर से ऐसे करें सर्च

राज्य के तौर पर दिल्ली चुनें।

अपना EPIC नंबर यानी वोटर ID नंबर दर्ज करें।

कैप्चा कोड भरकर सर्च करें।

इसके बाद स्क्रीन पर मतदाता का नाम और संबंधित जानकारी दिखाई देगी।

मोबाइल नंबर से नाम ऐसे खोजें

दिल्ली और अपनी पसंदीदा भाषा चुनें।

चुनाव आयोग के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।

कैप्चा कोड भरें।

इसके बाद ‘Search’ पर क्लिक करें।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?

अगर किसी पात्र मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग 31 अगस्त से 30 सितंबर के बीच अपना नाम शामिल कराने के लिए दावा दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 6 भरना होगा। इसके साथ निर्धारित डिक्लेरेशन फॉर्म और जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। किसी व्यक्ति ने अगर स्थायी रूप से अपना पता बदल लिया है और नए निर्वाचन क्षेत्र में अपना नाम ट्रांसफर कराना चाहता है तो वह अपने नए निवास स्थान से भी Form 6 जमा कर सकता है।

47.5 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल से क्यों हटे?

SIR के तहत घर-घर जाकर सत्यापन की प्रक्रिया में मौजूदा मतदाता सूची के सभी 1,45,10,299 मतदाताओं को कवर किया गया था। इनमें से 67 प्रतिशत से ज्यादा मतदाताओं के Enumeration Form बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने हासिल कर उन्हें डिजिटलाइज कर दिया। बाकी 47,56,722 मतदाताओं को ‘ASDDO’ श्रेणी में रखा गया। ASDDO का मतलब है अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और अन्य श्रेणियां। इसी वजह से इन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए।

ASDDO श्रेणी में आने वाले ज्यादातर मतदाताओं को ‘स्थायी रूप से स्थानांतरित’ (Permanently Shifted) के तौर पर चिह्नित किया गया है। हालांकि, ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि पात्र मतदाता अपना नाम दोबारा शामिल नहीं करा सकता। दावे की अवधि के दौरान पात्र व्यक्ति नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है।

क्या है फॉर्म 6?

फॉर्म 6 मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम शामिल कराने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आवेदन फॉर्म है। आवेदक को अपनी जन्मतिथि और निवास का प्रमाण देने वाले दस्तावेज जमा करने होते हैं। जन्मतिथि के प्रमाण के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज दिया जा सकता है- सक्षम स्थानीय निकाय या जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, PAN कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, CBSE, ICSE या राज्य बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10वीं या 12वीं का प्रमाण पत्र और भारतीय पासपोर्ट। अगर इनमें से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो आवेदक निर्धारित जानकारी के साथ अपने नाम या माता-पिता, पति/पत्नी या वयस्क बच्चों के नाम पर मौजूद पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित कॉपी जमा कर सकता है।

फॉर्म 6 ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग के Voters’ Services Portal या ECINET ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फॉर्म ऑफलाइन भी जमा किया जा सकता है। मतदाता इसे असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) के पास जमा कर सकते हैं। इसे बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के जरिए भी दिया जा सकता है।