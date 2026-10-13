देश में SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) कार्यालय की ओर से एक अहम जानकारी साझा की गई है। दरअसल, दिल्ली में SIR के तहत नोटिस पाने वाले करीब 33 लाख मतदाताओं में से करीब 20 लाख वोटरों (60 फीसदी से अधिक) के मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

बता दें कि दिल्ली में SIR की प्रक्रिया के तहत करीब 33 लाख वोटरों को नोटिस जारी हुए थे। इन वोटरों को मतदाता सूची में बने रहने की पात्रता साबित करने के लिए संबंधित दस्तावेज सबमिट कराने थे।

डेडलाइन अभी भी बाकी

CEO दिल्ली के मुताबिक, इनमें से 20 लाख के करीब वोटरों के मामलों को सुलझा दिया गया है। CEO के ऑफिस के पास दिल्ली के लिए फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश करने के लिए अभी भी 4 दिसंबर तक का समय है। आयोग ने अभी तक इस डेडलाइन को 4 बार बदल दिया है। फिलहाल की डेडलाइन के हिसाब से अभी भी दिल्ली के मतदाताओं के पास करीब 2 महीने का का समय है।

कुछ नोटिस खारिज भी किए गए हैं

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी(CEO) के मुताबिक, राजधानी में नोटिस पाने वाले वोटरों के निपटारे की प्रक्रिया को आयोग ने तेज कर दिया है। CEO दिल्ली के मुताबिक, निपटाए गए मामलों में वे मतदाता भी शामिल हैं जिनकी पात्रता को वेरिफाई कर लिया गया और उन्हें अब अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। आयोग ने यह भी बताया है कि कुछ मामलों में नोटिस खारिज भी कर दिए गए हैं। आयोग ने बताया कि फाइनल वोटर लिस्ट 4 दिसंबर तक जारी की जाएगी।

शुरुआत में धीमी चली थी प्रक्रिया

आयोग ने यह भी बताया है कि कुछ मामलों में नोटिस खारिज भी कर दिए गए हैं। आयोग ने बताया कि फाइनल वोटर लिस्ट 4 दिसंबर तक जारी की जाएगी जबकि नोटिस और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रह सकती है। आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, पहले 30 दिनों में 4 लाख, अगले 12 दिनों में 16 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

हर दिन 1.33 लाख मामलों का हुआ निपटारा

31 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद शुरुआती 30 दिनों में निपटारे की रफ्तार धीमी रही। 29 सितंबर तक करीब 4 लाख नोटिसों का ही निपटारा हो पाया था। हालांकि, इसके बाद प्रक्रिया में तेजी आई। अगले 12 दिनों में लगभग 16 लाख मामलों का निपटारा किया गया। ऐसे में हर दिन औसतन करीब 1.33 लाख नोटिसों का निपटारा हुआ है।

दिल्ली में 1.45 करोड़ वोटर थे SIR से पहले

अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में 30 जून को SIR की प्रक्रिया शुरू होने से पहले करीब 1.45 करोड़ मतदाता थे। 31 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में लगभग 97.5 लाख मतदाताओं के नाम शामिल किए गए। करीब 47.5 लाख मतदाताओं के नामों को अलग-अलग कारणों से ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किया गया। इनमें ऐसे लोग बताए गए जिनके पते पर BLO को वे नहीं मिले, जो दूसरी जगह चले गए थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी या जिनके नामों में डुप्लीकेट प्रविष्टियां थीं। ड्राफ्ट सूची में शामिल 97.5 लाख मतदाताओं में से करीब 33.1 लाख लोगों को नोटिस भेजे गए। इनसे अंतिम मतदाता सूची में शामिल रहने की पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज मांगे गए।

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