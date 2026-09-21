देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ क्राइम का एक और डरावना मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक दुकान के अंदर छठी क्लास की एक छात्रा के साथ सेक्शुअल असॉल्ट किया गया। उसे पकड़कर हाथ-पैर बांध दिए गए थे। बताया जा रहा है कि जब यह घटना हुई, तब नाबालिग लड़की स्टेशनरी का सामान खरीदने बाहर गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तब सामने आई जब 16 सितंबर की रात को पुलिस को एक दुकानदार द्वारा नाबालिग लड़की के साथ सेक्शुअल असॉल्ट के बारे में एक PCR कॉल मिली। जानकारी मिलने के बाद, सदर बाजार पुलिस स्टेशन की टीमें, सदर बाजार के ACP और महिला पुलिस स्टेशन के साथ, तुरंत मौके पर पहुंचीं और कार्रवाई शुरू की।

स्टेशनरी का सामान खरीदने गई थी लड़की

पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान सामने आई शुरुआती बातों से पता चला है कि नाबालिग रात करीब 11 बजे स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए अपने घर से बाहर निकली थी। इस दौरान आरोपी उसे कथित तौर पर पास की एक दुकान में ले गया, जहां उसे पकड़कर सेक्शुअल असॉल्ट किया गया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के महिला पुलिस स्टेशन में रेप, प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस (POCSO) एक्ट और गलत तरीके से कैद करने से जुड़े कानून की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।

पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान 56 साल के मकसूद के तौर पर हुई है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे उसी दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आगे की जांच चल रही है।

हाल ही में सामने आई थी गैंगरेप-हत्या की घटना

हाल ही में दिल्ली में तीन नाबालिगों समेत चार लोगों द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना सामने आई थी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने बाद में उसकी लाश को एक खुली जगह पर छोड़ दिया था। पीड़िता के सड़े-गले शरीर के कुछ हिस्से बाद में आवारा कुत्तों द्वारा खाए हुए पाए गए। पुलिस के मुताबिक यह घटना 13 सितंबर को तब सामने आई जब नॉर्थ दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में कुशक रोड के किनारे एक खेत के पास लड़की की बुरी तरह सड़ी-गली लाश मिली। लाश की हालत ऐसी थी कि पुलिस शुरू में पीड़िता के जेंडर का पता नहीं लगा सकी।

पुलिस ने कहा कि पीड़िता आरोपियों को जानती थी और उनके साथ एक टेम्पो में सफ़र कर रही थी। सफर के दौरान लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने से पहले, ग्रुप ने कथित तौर पर शराब पी। बाद में उसे चाकू मारकर मार डाला गया, जिसके बाद कथित तौर पर उसकी बॉडी को खुले मैदान में फेंक दिया गया। इसके बाद, पूरी जांच के बाद, घटना से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें तीन नाबालिग भी शामिल थे।

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