दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक पांच मंजिला इमारत गिर गई है। कई लोगों के दबे होने की संभावना जताई गई है। राहत बचाव का कार्य जारी है और दिल्ली फायर सर्विसेज की टीम मौके पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी मौजूद हैं। घायलों को राजीव गांधी अस्पताल ले जाया गया है और अन्य लोगों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है।

दिल्ली फायर सर्विसेज को दोपहर 3:30 बजे इमारत गिरने की सूचना मिली और तुरंत दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। एक अधिकारी ने बताया, “खोज और बचाव अभियान जारी है।”

घटनास्थल से मिली तस्वीरों में मलबे के बीच सैकड़ों लोग खड़े दिखाई दे रहे थे, जिनमें से कुछ लोग रास्ता साफ करने के लिए अपने हाथों से चट्टानों के बड़े-बड़े टुकड़े इधर-उधर फेंक रहे थे। कई अन्य लोग अपने मोबाइल पर तबाही का वीडियो बनाते नजर आए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से उस इलाके से बचने का आग्रह किया है क्योंकि इससे एम्बुलेंस और बचाव वाहनों को तेजी से निकलने का रास्ता मिल सकेगा।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने क्या कहा?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने X पर एक पोस्ट में कहा, “सीमापुरी में एक बहुमंजिला इमारत ढह गई है और बचाव दल घटनास्थल पर काम कर रहे हैं। सीमापुरी गोल चक्कर, डीएलएफ भोपुरा और आसपास की सड़कों पर यातायात प्रभावित है। हर खाली लेन से एम्बुलेंस और बचाव वाहन को तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। कृपया संभव हो तो इस क्षेत्र से बचें। घटनास्थल के पास न रुकें, न ही पार्क करें और न ही इकट्ठा हों, और यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें।”

शाहदरा के पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीना ने बताया कि कुछ लोगों को बचाकर अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि दो-तीन लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है। उन्होंने कहा, “यह 225 वर्ग फुट की चार मंजिला इमारत है। कुछ लोगों को बचाकर अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, लेकिन हमें संदेह है कि दो-तीन लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। बचाव अभियान जारी है।”

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दिल्ली के सत्य निकेतन में एक पेइंग गेस्ट इमारत के ढहने के बाद 17 दिनों के दौरान दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अनधिकृत निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अनुपालन हलफनामे के अनुसार, MCD ने 543 संपत्तियों को ध्वस्त किया, 178 अन्य को सील किया और 354 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक