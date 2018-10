सीलिंग के दौरान एक मकान की सील तोड़ने को लेकर मुकदमे का सामना कर रहे भाजपा नेता मनोज तिवारी मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मनोज तिवारी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चल रहा है। मंगलवार को इसी मामले में सुनवाई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनोज तिवारी के वकील ने तिवारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा कि “जज आरामदायक जगह में बैठते हैं, जहां कोई उनसे सवाल नहीं करता। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं उनके प्रति जिम्मेदार हूं।” मनोज तिवारी के वकील ने कहा कि ‘उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जिससे कोर्ट की अवमानना हो।’

गौरतलब है कि इससे पहले मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि वह सीलिंग तोड़ने के लिए माफी नहीं मांगेंगे। मनोज तिवारी ने कोर्ट द्वारा उन्हें सीलिंग ऑफिसर बनाए जाने पर कहा कि दिल्ली में लोगों को राहत देने और कानून का राज स्थापित करने के लिए वह सीलिंग ऑफिसर बनने के लिए तैयार हैं।

BJP’s Manoj Tiwari’s counsel tells SC, “Judges sit in this cozy area where nobody comes to question them. People question me, I am responsible”, during hearing over breaking seal of a locked house in an unauthorised colony in Delhi’s in Sept by BJP leader Manoj Tiwari

— ANI (@ANI) October 30, 2018