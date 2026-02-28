दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार (27 फरवरी) को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में बरी कर दिया। इसके साथ ही 21 अन्य लोगों को भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के केस से बरी कर दिया। कोर्ट का आदेश आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए एक बड़ी राहत है।

पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल के लिए ऐतिहासिक फैसले के बाद AAP दिल्ली चीफ सौरभ भारद्वाज ने इंडियन एक्सप्रेस से बात की। उन्होंने पार्टी के आगे के प्लान के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 1 मार्च को जंतर-मंतर पर एक मेगा रैली होगी और कोर्ट का ऑर्डर AAP को मजबूत करेगा।

सवाल: पार्टी आगे क्या प्लान कर रही है?

जवाब: 1 मार्च को AAP जंतर-मंतर पर एक मेगा रैली करने जा रही है, जिसमें हमारे सपोर्टर बड़ी संख्या में हमें और अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद देने के लिए शामिल होंगे। मोहल्ला क्लीनिक से हटाए गए डॉक्टर और नर्स और 10,000 बस मार्शल (जिनकी नौकरी चली गई) भी रैली में शामिल होंगे। केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जैसे सीनियर नेताओं के साथ, कंडक्टर, बस मार्शल, डॉक्टर और फार्मासिस्ट की तरफ से मुद्दे उठाएंगे, जो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर आएंगे। अरविंद जी इनके लिए लड़ाई लड़े हैं।

सवाल: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने तब तक चुप रहने का फैसला किया है जब तक कोर्ट उन्हें बेगुनाह साबित नहीं कर देता। क्या अब वह दिल्ली में ज्यादा दिखेंगे?

जवाब: मुझे लगता है कि अब आप अरविंद केजरीवाल को नेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिव देखेंगे। दिल्ली (चुनाव) के लिए अभी बहुत जल्दी है, इसलिए अभी बहुत समय है। रेखा गुप्ता को (दिल्ली CM) बड़ी जगह भरनी है, यह बहुत बड़ी बात होगी। अभी अगर रेखा गुप्ता जी हमें (AAP के उठाए गए मुद्दों को) संभाल लें तो यह बहुत बड़ी बात होगी।

सवाल: क्या केजरीवाल उन राज्यों का दौरा करेंगे जहां चुनाव नजदीक हैं?

जवाब: अभी के लिए वह अपनी टीम के साथ बैठकर एक रोडमैप बनाएंगे।

सवाल: यह फैसला पार्टी को कैसे मजबूत करेगा?

जवाब: यह फैसला पार्टी कैडर के लिए बहुत मायने रखता है। इसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा। आज, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि कितने नेता कह सकते हैं कि वे ईमानदार हैं। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि कई नेता, पार्षद और कार्यकर्ता, जो पहले साइकिल चलाते थे, अब कोट-पैंट पहनने लगे हैं, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जा रहे हैं और वे डिफेंडर और फॉर्च्यूनर चला रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि वह (केजरीवाल) एक IRS ऑफिसर थे, एक IITian थे और आज भी लोगों की खातिर जेल से बाहर आ रहे हैं। BJP ने क्रेडिबिलिटी को लेकर साज़िश रची और नुकसान पहुंचाया। यह बहुत कामयाबी से किया। अब इस फैसले के बाद उनकी इमेज बहुत बड़ी हो गई है। लोग यह बात फैला रहे हैं कि इस आदमी ने टेस्ट पास कर लिया है, वह जेल काटकर वापस आ गया है। उसके घर में किसी को नहीं बख्शा गया। नौकरों को भी, रेड पड़ी, और कुछ नहीं मिला।

सवाल: क्या AAP अब घर-घर जाकर लोगों को इस फैसले के बारे में बताएगी?

हमने पहले ही शहर भर में मंडल लेवल पर एक कैंपेन और सभाएं शुरू कर दी हैं। हम 21 फरवरी से ऐसी 50-60 सभाएं और मीटिंग कर रहे हैं। यह एक महीने तक चलेगा। हमने शहर से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। लेकिन अब जब यह ऐतिहासिक फैसला आ गया है, तो हम लोगों को इसके बारे में भी बताएंगे।

केजरीवाल ने कहा कि यह पूरा षडयंत्र था। यह आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश थी, लेकिन जज ने बहुत हिम्मत दिखाई और एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। पढ़ें पूरी खबर