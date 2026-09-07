Delhi Satya Niketan Building Collapse Live: दिल्ली में रविवार दोपहर 1.30 बजे एक पांच मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मलबे के नीचे करीब 40-50 छात्रों के फंसे होने की आशंका है। बचाव कार्य जोर-शोर से चल रहा है और इसमें डीडीएमए, एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, सीटीएस और सिविल डिफेंस की टीमें शामिल हैं।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर: पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल ने बताया कि दक्षिण परिसर पुलिस स्टेशन में भवन मालिक हरिराम और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 290 (भवन गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) और 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

साउथ कैंपस के कॉलेजों ने खोले दरवाजे: इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस की डायरेक्टर प्रोफेसर रजनी अब्बी ने बताया कि घटना के बाद विश्वविद्यालय और कॉलेज के अधिकारियों के पास मदद के लिए कई फोन आने लगे। प्रोफेसर रजनी अब्बी के मुताबिक, मैत्रेयी कॉलेज और जीसस एंड मैरी कॉलेज समेत कई कॉलेजों ने छात्रों के अस्थाई रहने और खाने-पीने के इंतजाम की पहल की है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…

Live Updates