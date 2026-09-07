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Delhi Satya Niketan Building Collapse Live: दिल्ली में रविवार दोपहर 1.30 बजे एक पांच मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मलबे के नीचे करीब 40-50 छात्रों के फंसे होने की आशंका है। बचाव कार्य जोर-शोर से चल रहा है और इसमें डीडीएमए, एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, सीटीएस और सिविल डिफेंस की टीमें शामिल हैं।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर: पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल ने बताया कि दक्षिण परिसर पुलिस स्टेशन में भवन मालिक हरिराम और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 290 (भवन गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) और 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

साउथ कैंपस के कॉलेजों ने खोले दरवाजे: इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस की डायरेक्टर प्रोफेसर रजनी अब्बी ने बताया कि घटना के बाद विश्वविद्यालय और कॉलेज के अधिकारियों के पास मदद के लिए कई फोन आने लगे। प्रोफेसर रजनी अब्बी के मुताबिक, मैत्रेयी कॉलेज और जीसस एंड मैरी कॉलेज समेत कई कॉलेजों ने छात्रों के अस्थाई रहने और खाने-पीने के इंतजाम की पहल की है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…

Live Updates
07:31 (IST) 7 Sep 2026

क्या प्रधानमंत्री दोबारा दिल्ली विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे - अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा कि कल प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय का दौरा किया, राजनीतिक भाषण दिया और यहां तक ​​कि "दिमागी नक्सल" शब्द का भी इस्तेमाल किया, जबकि हमारी शिक्षा व्यवस्था की खराब स्थिति के बारे में उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। आज दक्षिण परिसर में एक छात्रावास की इमारत ढह गई है और छात्रों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। हताहतों की संख्या अभी तक अज्ञात है। इस देश में छात्रों को कब तक खराब बुनियादी ढांचे और उपेक्षा की कीमत चुकानी पड़ेगी? आदिवासी क्षेत्रों में देखभाल और सहायता की कमी के कारण आदिवासी छात्र मर रहे हैं, और यहां तक ​​कि राजधानी में पढ़ने वाले छात्र भी सुरक्षित नहीं हैं। छात्रों को सुरक्षित कक्षाएं, सुरक्षित छात्रावास और बुनियादी सम्मान मिलना चाहिए। क्या यह बहुत बड़ी मांग है? क्या प्रधानमंत्री दोबारा दिल्ली विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और बताएंगे कि यह सब कैसे हुआ?

07:24 (IST) 7 Sep 2026

बचाव अभियान में क्यों हो रही परेशानी

सत्य निकेतन में इमारत गिरने वाली जगह के आस-पास की तंग गलियों की वजह से बचाव टीमों के लिए वहां खास उपकरण ले जाना मुश्किल हो रहा था। एनडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया कि उपकरण काफी दूर से लाने पड़े। दिल्ली फायर सर्विस के कर्मचारियों ने खास गाड़ियों के आने का इंतजार करने के बजाय, शुरू में अपनी फायर टेंडर में मौजूद उपकरणों का इस्तेमाल करके मलबा काटने, तोड़ने और हटाने का काम किया।

07:12 (IST) 7 Sep 2026

हालात बेहद गंभीर हैं- विनोद जाखड़

एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि हालात बेहद गंभीर हैं। बचाव अभियान जारी है और स्थिति बेहद खराब है। निकाले जा रहे लगभग सभी छात्र मृत हैं। हमने छात्रों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की; हम उनमें से लगभग तीन को बचाने में सफल रहे। अगर चिकित्सा सुविधाएं, मेडिकल टीमें, पुलिस और दमकलकर्मी समय पर पहुंच जाते। अगर सभी आवश्यक संसाधन और जिम्मेदार अधिकारी तुरंत मौजूद होते तो शायद और भी छात्रों को बचाया जा सकता था। लेकिन भाजपा के पास कोई आपदा प्रबंधन योजना नहीं है। देखिए आज देश के गृह मंत्री गोवा में एक भव्य भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, जबकि यहां एक इमारत ढह गई। भाजपा कार्यालय कभी नहीं ढहते क्योंकि वे पीजी और कोचिंग सेंटर संचालकों से जबरन वसूली किए गए पैसों से बनाए जाते हैं। हमारी एकमात्र मांग छात्रों के लिए न्याय है।

07:10 (IST) 7 Sep 2026

दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा- मेयर

मेयर ने कहा कि दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे के दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। चार मंजिलों से अधिक के सभी अवैध निर्माणों को तुरंत सील किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाएगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

07:09 (IST) 7 Sep 2026

अभी भी छात्र ही मलबा हटा रहे हैं- दीपेंद्र सिंह हुड्डा

कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, "घटना के दो घंटे बाद भी घटनास्थल पर न तो पुलिस थी, न दमकलकर्मी और न ही एम्बुलेंस। विनोद (एनएसयूआई अध्यक्ष) और कई छात्र घटनास्थल पर पहुंचे और खुद मलबा हटाकर तीन बच्चों को बचाने में मदद की। अभी भी छात्र ही मलबा हटा रहे हैं और बचाव अभियान ठीक से नहीं चल रहा है। बचाव का समय राजनीति का समय नहीं है, बल्कि जवाबदेही का समय है। सबसे पहले, सरकार को यह सूची जारी करनी चाहिए कि कितने बच्चों को बचाया गया है और कितने अभी भी फंसे हुए हैं। जवाबदेही भी होनी चाहिए। नक्शों को किसने मंजूरी दी? स्थानीय विधायक कौन है? मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली से सात सांसद हैं। मैं एनसीआर क्षेत्र से एकमात्र विपक्षी सांसद हूं। मैं सुबह से यहीं हूं। दिल्ली के सात भाजपा सांसद और एनसीआर क्षेत्र के अन्य 15 भाजपा सांसद कहां हैं?"

07:08 (IST) 7 Sep 2026

खोज और बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत गिरने से छह लोगों की मौत हो गई है। वहां खोज और बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है।

07:08 (IST) 7 Sep 2026

सत्य निकेतन भवन ढहने से मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई

सत्य निकेतन भवन ढहने से मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली स्थित सत्य निकेतन भवन के ढहने से घायल हुए 10 मरीजों को एम्स में भर्ती कराया गया। इनमें से 5 मरीजों को मृत अवस्था में लाया गया, जबकि एक मरीज की गंभीर हालत में बाद में दम तोड़ दिया। तीन मरीजों को भर्ती किया गया है और उनका इलाज चल रहा है। एक मरीज की सर्जरी की गई है। एक मरीज को मामूली चोट आई थी और निगरानी के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।