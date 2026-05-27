अमेरिका जा रहा एअर इंडिया का विमान तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली लौटा। एअर इंडिया का अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जा रहा एक विमान बुधवार सुबह तकनीकी खराबी के कारण 9 घंटे से अधिक समय तक हवा में रहने के बाद दिल्ली लौट आया। विमान में लगभग 230 यात्री सवार थे। फ्लाइट तीन घंटे से अधिक समय तक चीन के एयर स्पेस में रहने के बाद वापस दिल्ली की ओर लौट आयी।

एअर इंडिया ने एक बयान में बताया कि बोइंग 777-300 ER द्वारा संचालित उड़ान संख्या AI173 ने दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी थी लेकिन मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुरूप विमान राजधानी लौट आया। एअर इंडिया ने बताया, “विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और विमानन कंपनी के सुरक्षा मानकों के अनुसार इसकी तकनीकी जांच की जाएगी।”

एअर इंडिया के मुताबिक, कंपनी यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था कर रही है और जलपान, होटल में ठहरने और यात्रा का समय बदलने जैसी सहायता उपलब्ध करा रही है। कंपनी ने किस तरह की तकनीकी समस्या है इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

तीन घंटे से ज्यादा चीन के एयर स्पेस में रही फ्लाइट

उड़ानों के परिचालन पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइटरडार24 डॉट कॉम पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तीन घंटे से अधिक समय तक चीन के हवाई क्षेत्र में रहने के बाद विमान दिल्ली की ओर लौट आया। एअर इंडिया ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए बताया कि उन्हें जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। विमानन कंपनी ने बताया, “इस बीच, हमारी टीमें यात्रियों को जलपान, होटल में ठहरने या उनकी इच्छानुसार यात्रा का समय बदलने सहित सभी जरूरी सहायता प्रदान कर रही हैं।”

वैंकूवर जा रहा विमान 9 घंटे बाद वापस लौट आया था

जानकारी के मुताबिक, विमान का ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम (TCAS) ठीक से काम नहीं कर रहा था। चूंकि उत्तरी अटलांटिक महासागर क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने के दौरान टीसीएएस का सही ढंग से काम करना अनिवार्य है इसलिए जब विमान चीन के ऊपर से गुजर रहा था तब एअर इंडिया ने पायलटों को दिल्ली वापस लौटने के लिए कहा। वैश्विक स्तर पर, 29,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सभी विमानों के लिए एक कार्यात्मक टीसीएएस (ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम) अनिवार्य है। इसके अलावा, टीसीएएस के बिना विमानों को किसी भी ऊंचाई पर उड़ने की अनुमति नहीं है। इससे पहले 19 मार्च को वैंकूवर जा रहा एक B777-200 लंबी दूरी का विमान लगभग नौ घंटे बाद वापस लौट आया था।

टेकऑफ से पहले दिखा विमान में धुआं

इंडिगो की बेंगलुरु से चेन्नई जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में मंगलवार को टेकऑफ के दौरान अचानक धुआं उठने लगा, जिसे देख विमान में सवार लोगों को हाथ-पांव फूल गए। विमान को तुरंत रोका गया और इमरजेंसी गेट से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(पीटीआई के इनपुट के साथ)