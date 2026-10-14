दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बुधवार को यूट्यूबर ध्रुव राठी को 2018 से लंबित एक अपराधिक मानहानि की शिकायत मामले में समन जारी किया। कोर्ट ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता जुलाई 2019 में पहली बार समन भेजे जाने के बाद से ही उन्हें समन भेजने की कोशिश कर रहा था। यह आदेश साकेत कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) राहुल जैन ने विकास सांकृत्यायन (जिन्हें विकास पांडे के नाम से भी जाना जाता है) की शिकायत पर दिया।

यह शिकायत ध्रुव राठी के “BJP IT Cell Part 2” टाइटल वाले वीडियो से जुड़ी है। यह मामला विकास सांकृत्यायन ने शुरू किया था। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित सपोर्टर और सोशल मीडिया पेज ‘I Support Narendra Modi’ के फाउंडर हैं। ध्रुव राठी के वीडियो में विकास पांडे पर BJP IT सेल का सेकंड-इन-कमांड होने और रूलिंग पार्टी के IT सेल के खिलाफ झूठ और फेक न्यूज़ फैलाने के आरोपों को वापस लेने के लिए महावीर प्रसाद नाम के किसी व्यक्ति को 50 लाख रुपये देने का आरोप लगाया गया था। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।

मामले में सुनवाई की मांग

शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट समक्ष शर्मा ने यह एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने मामले को इस आधार पर पहले से सुनवाई करने की मांग की कि ध्रुव राठी आम तौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और अभी CJP प्रोटेस्ट के सिलसिले में भारत में हैं। याचिकाकर्ता ने नए समन की भी मांग की ताकि जल्दी कदम उठाए जा सकें क्योंकि उनका कहना है कि आरोपी को समन पिछले कई सालों से इसलिए टाली जा रही है क्योंकि आरोपी ऑस्ट्रिया में रहता है।

दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद कोर्ट ने कहा, “मौजूदा रिकॉर्ड से यह साफ है कि शिकायतकर्ता पिछले कई सालों से आरोपी नंबर 1 को समन दिलाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आरोपी को शुरू में 23.07.2019 के ऑर्डर के तहत समन भेजा गया था।”

गुरुग्राम में हैं ध्रुव राठी

वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें जानकारी है कि ध्रुव राठी सेक्टर 56, गुरुग्राम (हरियाणा) के पते पर रह रहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया, “शिकायतकर्ता के वकील के सबमिशन को देखते हुए ध्रुव राठी को ऊपर बताए गए पते पर नए समन जारी किए जाएं। PF (प्रोसेसिंग फीस) आज से दो दिनों के अंदर फाइल किया जाए।”

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अहलमाद को रोज़ाना प्रोसेस जारी करने का निर्देश दिया जाता है। उसी सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने दस्ती समन की रिक्वेस्ट की, यानी समन पार्टी को सर्विस के लिए सौंप दिया जाए, न कि सिर्फ कोर्ट के आम प्रोसेस पर छोड़ दिया जाए।

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कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल होने आए यूट्यूबर ध्रुव राठी ने रविवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का खुलकर जवाब दिया। राठी ने साफ किया कि वह किसी राजनीतिक दल से जुड़ने नहीं आए हैं। पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी है मुझे। पढ़ें पूरी खबर