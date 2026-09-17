दिल्ली में 1.5 करोड़ रुपये की लूट की एक वारदात ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। इस मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वे किसी बड़े आपराधिक गिरोह का हिस्सा नहीं थे। आरोपियों में अकाउंटेंट, ट्यूशन सेंटर चलाने वाला व्यक्ति, निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी और डिलीवरी राइडर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, इन छह लोगों ने मिलकर कथित तौर पर बड़ी रकम लूटने की योजना बनाई थी।

वारदात 7 सितंबर की रात करीब 8 बजे आउटर रिंग रोड पर गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास हुई। पुलिस के मुताबिक, एक पेमेंट कलेक्टर या डिलीवरी कर्मचारी और उसका साथी ऑटो-रिक्शा में करीब 3 करोड़ रुपये लेकर जा रहे थे। रकम दो बैग में थी और दोनों में 1.5-1.5 करोड़ रुपये रखे थे। यह पैसा प्रॉपर्टी से जुड़े कारोबार करने वाले एक कारोबारी का था।

बाइक से आए तीन लोगों ने रोका ऑटो

पुलिस के अनुसार, ब्लैक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों ने ऑटो-रिक्शा को रास्ते में रोक लिया। आरोपियों ने दोनों यात्रियों को पिस्तौल जैसी चीजें दिखाईं और उनके बीच से एक बैग छीन लिया। इसके बाद आरोपी आईटीओ की ओर फरार हो गए।

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कथित तौर पर पहले से ही कैश की आवाजाही पर नजर रखी थी। पुलिस के मुताबिक, उन्होंने ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास टी-प्वाइंट पर कैश एजेंट और उसके साथी की पहचान की और ऑटो में बैठने के बाद उनका पीछा किया। इसके बाद सुनसान जगह देखकर लूट को अंजाम दिया गया।

चार दिन तक CCTV खंगालने के बाद मिला सुराग

ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रल रेंज) मधुर वर्मा के मुताबिक, जांच टीम ने चार दिनों तक CCTV फुटेज खंगाली। इसमें पीड़ितों और संदिग्धों की आवाजाही को मिलाया गया और तकनीकी व मैदानी जानकारी जुटाई गई। पुलिस के अनुसार, इसी जांच से आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिली।

जांच में यह भी पता चला कि वारदात अचानक नहीं हुई थी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पहले भी इस योजना को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो सके थे।

ऐसे एक-एक करके पकड़े गए आरोपी

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी 12 सितंबर को हुई। सूरज पांडे को आनंद विहार बस टर्मिनल से पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि वह उत्तर प्रदेश के किसी दूरदराज इलाके में भागने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर साजिश और अन्य आरोपियों की भूमिका के बारे में जानकारी दी।

इसके अगले दिन नवादा से आदर्श तिवारी और दीपक गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 32.5 लाख रुपये नकद और लूट की रकम से खरीदी गई नई मोटरसाइकिल बरामद होने का पुलिस ने दावा किया।

इसी दिन संदीप को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, उसके पास से 11 लाख रुपये बरामद हुए। इसके बाद कथित मास्टरमाइंड रिंकू को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 37.5 लाख रुपये नकद बरामद किए गए।

बीकॉम कर चुका रिंकू बताया गया मास्टरमाइंड

पुलिस के अनुसार, 27 वर्षीय रिंकू इस पूरी साजिश का कथित मास्टरमाइंड था। वह बीकॉम कर चुका है और करोल बाग में अकाउंटेंट के तौर पर काम कर चुका था। पुलिस का कहना है कि इस नौकरी के दौरान उसे उन इलाकों की जानकारी थी, जहां बड़ी मात्रा में नकदी की आवाजाही होती थी।

रिंकू ने कथित तौर पर गिरोह के दूसरे सदस्यों को चांदनी चौक और उसके आसपास रेकी करने और बड़ी रकम लेकर चलने वाले लोगों पर नजर रखने का काम दिया था।

किस आरोपी की क्या भूमिका?

पुलिस के मुताबिक, वारदात के समय संदीप मोटरसाइकिल चला रहा था। सूरज बीच में, जबकि दीपक पीछे बैठा था। पुलिस का दावा है कि दीपक ने कैश बैग लेने से पहले पिस्तौल जैसी चीज दिखाई थी।

जांच में कथित हथियार को पिस्तौल के आकार का लाइटर बताया गया। यह लाइटर पुलिस ने बरामद कर लिया है। सूरज के पास से 17 लाख रुपये और लूट की रकम से खरीदा गया एक एप्पल आईफोन मिलने की बात भी पुलिस ने कही है।

वारदात के बाद आरोपी नवादा स्थित एक किराए के कमरे में कथित तौर पर इकट्ठा हुए, जहां लूट की रकम बांटी गई। पुलिस के मुताबिक, प्रिंस नाम का छठा आरोपी इस पूरी साजिश में संसाधन जुटाने में मदद कर रहा था। वह अभी फरार है।

सभी आरोपियों का अलग-अलग काम

पुलिस के अनुसार, इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पृष्ठभूमि अलग-अलग है। रिंकू अकाउंटेंट के तौर पर काम कर चुका था। आदर्श तिवारी के पास बीकॉम और बीएड की डिग्रियां हैं और ट्यूशन सेंटर चलाता था। दीपक मोबाइल की दुकान और एक निजी कंपनी में काम कर चुका है।

सूरज रैपिडो राइडर होने के साथ एक निजी कंपनी में भी काम करता था। वहीं संदीप ब्लिंकिट और जेप्टो के लिए डिलीवरी राइडर के तौर पर काम करता था।

करीब 1 करोड़ रुपये बरामद

पुलिस ने बताया कि अब तक लूटी गई रकम में से करीब 1 करोड़ रुपये बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा वारदात के दौरान पहने गए कपड़े और जूते, करीब 2.10 लाख रुपये में खरीदी गई मोटरसाइकिल, लूट के पैसे से खरीदा गया मोबाइल फोन और पिस्तौल के आकार का लाइटर भी बरामद किया गया है।

DCP सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह के मुताबिक, जांच में आरोपियों और पीड़ितों की वारदात से पहले और बाद की गतिविधियों को जोड़ने और साजिश में शामिल अलग-अलग लोगों की भूमिका पता करने पर ध्यान दिया गया। पुलिस अब फरार आरोपी प्रिंस को पकड़ने, लूट की बची हुई रकम का पता लगाने और यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति ने आरोपियों की मदद की थी या नहीं।

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