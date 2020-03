Delhi Riots के दौरान दंगाइयों के गुस्से की भेंट सामान, दुकान और मकान के साथ इंसान भी चढ़े। यमुनापार में उस दौरान कुछ ने अपनों को हमेशा के लिए खोया, जबकि कुछ भीषण उपद्रव, भगदड़ और हिंसा के दौरान परिवार से बिछड़ गए। शिव विहार इलाके में उसी दौरान बुजुर्ग मोहम्मद अनवर भी राम लीला ग्राउंड के पास से गायब हो गए थे।

अनवर की बेटी गुलशन का दावा है कि उनके पिता को दंगाइयों ने उसी दौरान जिंदा जला डाला था। हालांकि, उनकी लाश की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है, मगर रिश्तेदारों और आस-पास के लोगों द्वारा बताई गई बातों के आधार पर गुलशन का कहना है कि घटना के बाद पिता की लाश भी नहीं बची। सिर्फ एक पैर बचा, जो कि घटनास्थल के आस-पास ही बरामद हुआ। वह इसी अवशेष को हासिल करने कई दिन से मुर्दाघर के चक्कर लगा रही हैं।

दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल स्थित मॉर्चरी में गुलशन और उनके शौहर नसरुद्दीन (नेत्रहीन) ने वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त को इस बारे में बताया। उनका कहना था कि पिता की लाश के लिए वह दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। बकौल गुलशन, “मैं पिता के अवशेष चाहती हूं। फिर चाहे ही मुझे उनकी टांग या फिर अंगुली ही क्यों न मिले।”

पीड़िता के अनुसार, “मेरे पिता शिव विहार के रामलीला ग्राउंड में रहते थे। वह बकरी के बच्चे पालते थे। रेहड़ियां किराए पर देते थे। इन्हीं चीजों से उनका खर्च चलता था, जबकि हम लोग यूपी के हापुड़ में रहते हैं।” देखें, घटना से जुड़ा VIDEO:

Anwar was burnt alive in #DelhiRiots, all that remains of his body is a single leg. I met his daughter Gulshan & her husband Nasruddin (who cannot see) at the mortuary, where they’ve been for 6 days. “Even if I get a finger, I want my father’s remains” she told me. A #Mojo Report pic.twitter.com/PQKTjkCkpF

— barkha dutt (@BDUTT) March 2, 2020