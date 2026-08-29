लाल किला विस्फोट मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से दाखिल करीब 7500 पन्नों की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने मामले में आगे की कार्यवाही के लिए नौ सितंबर की तारीख तय की है। न्यायाधीश द्वारा संज्ञान संबंधी विस्तृत आदेश अभी पारित किया जाना बाकी है। NIA ने इस मामले में कुल 13 आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

इसमें मुख्य आरोपित उमर उन नबी भी है। जिसकी ब्लास्ट में मौत हो गई थी। NIA के मुताबिक, 10 नवंबर, 2025 को लाल किले के पास एक वाहन में रखे गए शक्तिशाली विस्फोटक उपकरण (वीबीआइईडी) में धमाका हुआ था। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। यह विस्फोट चौराहे पर धीमी गति से चल रहे यातायात के बीच हुआ, जिससे आसपास की संपत्तियों और वाहनों को भारी नुकसान हुआ था।

इस घटना के बाद हुई जांच में पता चला कि उमर उन नबी नाम का एक डॉक्टर, जो मूल रूप से जम्मू और कश्मीर का रहने वाला था, कथित तौर पर विस्फोटकों से भरी उस गाड़ी के अंदर मौजूद था, जिसमें लाल किले के पास विस्फोट हुआ था। एक दिन बाद, एनआईए ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 16 और 18 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया था।

पिछले साल दिसंबर तक, एजेंसी ने कथित तौर पर साजिश रचने और नबी को हमले को अंजाम देने के लिए तकनीकी और रसद संबंधी सहायता प्रदान करने के आरोप में नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। विस्फोट मामले में गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपियों का कथित तौर पर फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालय से संबंध था, जहां वे या तो काम करते थे या पढ़ाते थे।

NIA ने अब तक अदालत में दो आरोपपत्र दाखिल किए हैं। जिसमें इस घटना के लिए कथित तौर पर “ऑपरेशन हेवनली हिंद” नामक साजिश को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसकी तैयारी कथित तौर पर 2022 से चल रही थी।

पिछले महीने, एनआईए ने एक पूरक आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें तीन और व्यक्तियों को नामजद किया गया, जिससे आरोपियों की कुल संख्या 13 हो गई। एजेंसी ने कहा कि नबी मुख्य आरोपी था जिसने डॉक्टरों, दलालों और रसद प्रदाताओं सहित “कट्टरपंथी व्यक्तियों” के एक नेटवर्क के साथ मिलकर पूरे हमले की साजिश रची थी और कथित तौर पर आतंकवादी विस्फोट को अंजाम देने में शामिल था।

अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 9 सितंबर तय की है, जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 230 के तहत आरोपी को आरोपपत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने से संबंधित अनुपालन किया जाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक माधव खुराना और अधिवक्ता तृषा मित्तल उपस्थित थे।

सुकुमार कुरुप जिंदा है या नहीं, क्या है 1984 का केरल मर्डर केस? आखिर क्यों अचानक चर्चा में आया

केरल के सबसे चर्चित अनसुलझे अपराधों में से एक सुकुमार कुरूप मामला भी है। 21 जनवरी 1984 को सुकुमार कुरुप ने कथित तौर पर एक अजनबी शख्स की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद कुरुप ने शव को अपनी कार में डाला और अलाप्पुझा के एक धान के खेत में ले जाकर उस कार में लगा दी। सुकुमार ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब यह है कि वह खुद के 8 लाख रुपये के जीवन बीमा की रकम को हड़पना चाहता था। क्योंकि यह पैसा तभी मिलता जब यह साबित सुकुमार मर चुका है। इस घटना के बाद सुकुमार फरार हो गया। पढ़ें पूरी खबर।