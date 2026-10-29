देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में आंधी-तूफान और ओले गिरने का ‘रेड’ और ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा कि सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, साउथ-वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ बिजली और ओले गिरने की संभावना है। साथ ही हवा की स्पीड 40-60 किमी प्रति घंटा हो सकती है।

साउथ-ईस्ट और ईस्ट दिल्ली, शाहदरा, नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और दूसरे इलाकों में 30-40 किमी. की हवा की स्पीड के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। इसके अलावा, साउथ-ईस्ट, ईस्ट और साउथ दिल्ली के दूसरे हिस्सों में भी हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना है।

दिल्ली के ज़्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहने के कारण कई शहरवासियों ने सोशल मीडिया पर प्रीत विहार, द्वारका, लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार और यमुना बैंक जैसे इलाकों में दिन में बारिश की जानकारी दी।

कल दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने गुरुवार को आमतौर पर बादल छाए रहने और बारिश का अनुमान लगाया है और शुक्रवार को भी आंधी और बारिश की संभावना है।

दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में ओले और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है, जिसके बाद इसमें 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। बादल छाए रहने और बारिश के कारण दिन का तापमान अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है। निवासियों को आंधी-तूफान के दौरान सतर्क रहने, पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचने, बिजली गिरने के दौरान खुले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

दक्षिणी भारत में भी बारिश की संभावना

मध्य, पूर्वी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बिहार में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है।

IMD के वॉर्निंग सिस्टम के अनुसार, ऑरेंज अलर्ट आने वाले खराब मौसम का संकेत देता है, और ट्रांसपोर्ट और बिजली में बड़ी रुकावटों की चेतावनी देता है। रेड अलर्ट खराब मौसम की स्थिति का संकेत देता है जिससे जान और माल को खतरा हो सकता है।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अनुमान

पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी बौछारें पड़ सकती हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज-चमक का पूर्वानुमान है। मध्य महाराष्ट्र में गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी बारिश हो सकती है।