दिल्ली का न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री दर्ज, ठिठुरे लोग

देश के उत्तर और पूर्वी हिस्सा रविवार को भी भीषण शीतलहर की चपेट में रहा।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। (फोटो- रॉयटर्स/फाइल)।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram