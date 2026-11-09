दिवाली के बाद दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार (9 नवंबर) को हवा की गुणवत्ता बेहद खराब यानी ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंच गई। सोमवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई रही। इसकी वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई।

दिल्ली में कई जगहों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया। 400 से ज्यादा AQI होने पर हवा की स्थिति ‘गंभीर’ मानी जाती है। कुछ निजी एजेंसियों ने AQI इससे भी ज्यादा बताया। हालांकि लेकिन अलग-अलग एजेंसियों के मापने के तरीके और पैमाने अलग हैं। इसलिए इन आंकड़ों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती।

AQI क्या है और इसे कैसे मापा जाता है?

AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की गुणवत्ता बताने वाला एक पैमाना है। AQI जितना ज्यादा होगा, हवा उतनी ही खराब मानी जाएगी।

भारत में AQI की शुरुआत 2014 में केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत की गई थी। इसमें अलग-अलग रंगों के जरिए हवा की स्थिति बताई जाती है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि हवा कितनी खराब है और उससे बचने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है।

AQI में हवा में मौजूद आठ तरह के प्रदूषकों की मात्रा को मापा जाता है। इनमें PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और लेड शामिल हैं। इन सभी के आंकड़ों को मिलाकर AQI का एक नंबर, श्रेणी और रंग तय किया जाता है।

हर प्रदूषक की मात्रा के आधार पर उसका अलग-अलग इंडेक्स तैयार होता है। इसके लिए स्वास्थ्य से जुड़े तय मानकों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी में जिस प्रदूषक का इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, वही हवा का कुल AQI तय करता है। यानी सभी प्रदूषकों के इंडेक्स का औसत नहीं निकाला जाता।

भारत में AQI को छह श्रेणियों में बांटा गया है:

क्रम संख्या AQI स्तर हवा की स्थिति 1 0-50 अच्छी 2 51-100 संतोषजनक 3 101-200 मध्यम 4 201-300 खराब 5 301-400 बेहद खराब 6 401-500 गंभीर

निजी एजेंसियों के AQI आंकड़े सरकारी एजेंसियों से इतने ज्यादा क्यों होते हैं?

सोमवार सुबह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 370 दर्ज किया। वहीं, निजी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म AQI.in ने अमेरिकी मानकों के हिसाब से AQI 955 और भारतीय मानकों के हिसाब से 787 बताया। दोनों के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर क्यों है?

इसकी एक बड़ी वजह AQI मापने का अलग-अलग तरीका है। भारत में सरकारी AQI का पैमाना 500 तक ही है, जबकि कुछ अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म प्रदूषण की मात्रा के लिए अलग मानकों का इस्तेमाल करते हैं। उनके यहां AQI 500 से ऊपर भी जा सकता है।

नवंबर 2024 में वायुमंडलीय वैज्ञानिक गुफरान बेग ने बताया था कि AQI की गणना कुछ तय सीमाओं (ब्रेकपॉइंट्स) के आधार पर होती है। इन्हीं सीमाओं से तय होता है कि प्रदूषण किस स्तर पर पहुंचने के बाद अगली श्रेणी में आएगा। भारत और कुछ दूसरे देशों के ये मानक अलग-अलग हैं। इसलिए प्रदूषण के आंकड़े एक जैसे होने पर भी AQI अलग-अलग आ सकता है।

वैज्ञानिक गुफरान बेग ने भारत में AQI को 500 तक सीमित रखने के फैसले पर भी सवाल उठाया था। उनका कहना था कि प्रदूषण का स्तर 500 से ऊपर जाने पर भी सरकारी AQI में बढ़ोतरी नहीं दिखती। इसका मतलब है कि AQI 500 होने के बाद भी हवा में हानिकारक कणों की मात्रा बढ़ सकती है, लेकिन सरकारी आंकड़े में इसका पता नहीं चलता।

हालांकि, AQI के पैमाने में अंतर ही आंकड़ों में बड़े फर्क की एकमात्र वजह नहीं है। अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर निगरानी केंद्रों की जगह, आंकड़ों का औसत निकालने की अवधि और मापने के तरीके भी अलग हो सकते हैं।

इन प्रदूषकों से क्या असर पड़ता है?

हवा में मौजूद सबसे नुकसानदायक प्रदूषकों में PM2.5 जैसे बारीक कण शामिल हैं। इनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या इससे भी कम होता है। यह इंसान के बाल की मोटाई का करीब 3 फीसदी है।

ये छोटे कण सांस के साथ फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं और खून में भी मिल सकते हैं। इससे सांस और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से अस्थमा, लंबे समय तक रहने वाली ब्रोंकाइटिस, दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। हवा में इन कणों की मात्रा बढ़ने से विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। दिल्ली में दिखने वाली धुंध की एक वजह यही है।

सर्दियों में दिल्ली का प्रदूषण कई वजहों से बढ़ता है। इनमें गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, फैक्ट्रियों से होने वाला प्रदूषण और खेतों में पराली जलाना शामिल हैं।

इसके अलावा सर्दियों में तापमान कम होने, हवा की रफ्तार धीमी रहने और मौसम की ऐसी स्थितियां बनने से भी प्रदूषण बढ़ता है, जिनमें हवा में मौजूद प्रदूषक आसानी से फैल नहीं पाते।

AQI का सरकारी नीतियों और पाबंदियों पर क्या असर पड़ता है?

दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही सरकारें GRAP के तहत पाबंदियां सख्त करती जाती हैं। इसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग लागू करता है। GRAP के चार चरण हैं। हर चरण में AQI के स्तर के हिसाब से अलग-अलग पाबंदियां लगाई जाती हैं। हालांकि, अगर मौसम के पूर्वानुमान से प्रदूषण बढ़ने की आशंका हो, तो प्रशासन पहले भी पाबंदियां लगा सकता है।

दिल्ली-NCR में शुक्रवार (6 नवंबर) से GRAP का तीसरा चरण लागू है। उस समय दिल्ली का AQI 382 था, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है। मौसम के पूर्वानुमान में प्रदूषण और बढ़ने की आशंका जताई गई थी।

तीसरे चरण के तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं। इनमें जरूरी कामों को छोड़कर निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक शामिल है। इसके अलावा दिल्ली और NCR के कुछ जिलों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल से चलने वाली चार पहिया गाड़ियों पर रोक है। कुछ छूट के साथ पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से पढ़ाई की व्यवस्था (हाइब्रिड क्लास) लागू की गई है। GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां भी जारी रहती हैं।

GRAP का चौथा चरण तब लागू किया जा सकता है, जब दिल्ली का AQI 450 से ऊपर चला जाए या इसके और बढ़ने का अनुमान हो। इस चरण में ट्रकों की आवाजाही और स्कूलों में पढ़ाई को लेकर और सख्त पाबंदियां लगाई जाती हैं। हालांकि, सोमवार सुबह तक दिल्ली में GRAP का चौथा चरण लागू नहीं किया गया था।

क्या चीन से सीख ले सकता है भारत?

GRAP के तहत प्रदूषण बढ़ने पर कुछ समय के लिए पाबंदियां लगाई जाती हैं। लेकिन दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए लंबे समय तक ऐसे कदम उठाने होंगे, जिनसे प्रदूषण फैलने की वजहों पर ही रोक लग सके।

इस मामले में चीन से सीख ली जा सकती है। 2000 के दशक में चीन भी वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा था। इसके बाद वहां फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण पर सख्त नियम लागू किए गए।

हीटिंग के लिए साफ ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाया गया और सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया गया। कई शोधों में इन कदमों से हवा की गुणवत्ता में बड़े सुधार की बात सामने आई है। हालांकि, भारत और चीन में सरकारी व्यवस्था, ऊर्जा की उपलब्धता और प्रदूषण की वजहें अलग-अलग हैं। इसलिए भारत चीन के मॉडल को ज्यों का त्यों लागू नहीं कर सकता। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।