दिल्‍ली में बारिश नहीं, उत्‍तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी, उत्‍तर भारत में भारी बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग ने उत्‍तराखंड के 6 जिलों में बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। फोटो- (इंडियन एक्‍सप्रेस)।

Follow us on



instagram

telegram