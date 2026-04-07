दिल्ली में मंगलवार सुबह मौसम में बदलाव देखा गया। दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश से बढ़ते तापमान से अस्थायी राहत मिली। शहर के कुछ हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहे, हल्की बारिश हुई और तापमान में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शहर में दिन भर न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज गरज के साथ हल्की बारिश, बिजली गिरने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान लगाया है।

वहीं, उत्तर प्रदेश में भी मंगलवार सुबह से मौसम ने करवट ली है। अधिकांश जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का खतरा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार अगले 48 से 72 घंटों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम बदल सकता है। IMD के मुताबिक, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और सहारनपुर जैसे जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है।

कैसा होगा दिल्ली का मौसम?

दिल्ली के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 7 और 8 अप्रैल को बारिश के साथ-साथ गरज और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा, राजस्थान के कुछ हिस्सों में 70 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने 7 और 8 अप्रैल के बीच दिल्ली समेत उत्तरी राज्यों में छिटपुट ओलावृष्टि और कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट से लेकर मध्यम स्तर की बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। 7 से 10 अप्रैल के बीच एक बार फिर भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है।

दिल्ली में नवंबर से भारी वाहनों के प्रवेश पर नई पाबंदियां

राजधानी में वायु प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को वायु प्रदूषण शमन कार्य योजना-2026 लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आगामी एक नवंबर से भारी वाहनों के प्रवेश पर नई पाबंदियां होंगी। इसके साथ ही पीयूसी के बिना ईंधन नहीं दिया जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें