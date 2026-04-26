दिल्ली शनिवार को भीषण गर्मी की चपेट में रही और यहां इस साल का अब तक का सबसे अधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली के कई मौसम केंद्रों ने ‘लू’ की स्थिति दर्ज की है। हालांकि मौसम विभाग ने सोमवार से बुधवार तक बारिश का अनुमान जताया है जिससे दिल्लीवासियों को राहत की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट और सोमवार को तेज सतही हवाएं व लू चलने का पूर्वानुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली में दर्ज किया गया सामान्य से 5 डिग्री अधिक तापमान

शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 5.1 डिग्री अधिक है। यह पिछले दिन के मुकाबले 0.9 डिग्री की वृद्धि है, जिससे यह ‘लू’ की श्रेणी में आ गया। दिल्ली में पिछले चार वर्षों में दर्ज किया गया यह सर्वाधिक तापमान है। इससे पहले 28 अप्रैल, 2022 को अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक है। लोधी रोड में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.6 डिग्री अधिक है। रिज केंद्र पर अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 6.1 डिग्री ज्यादा है, जबकि आयानगर में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

हालांकि मौसम विभाग ने शुरुआत में शुक्रवार को इस सीजन की पहली छिटपुट ‘लू’ के रूप में वर्गीकृत किया था, लेकिन शनिवार को स्पष्ट किया कि यह लू का लगातार तीसरा दिन था। मौसम विभाग के अनुसार, ‘लू’ तब घोषित की जाती है जब कम से कम दो मौसम केंद्रों पर इसके निर्धारित मानक पूरे होते हैं।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि गुरुवार को दिल्ली के केवल एक केंद्र पर ‘लू’की स्थिति बनी थी, लेकिन यह दो केंद्रों वाला मानक वास्तव में पूरे ‘हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली’ उप-मंडल के लिए लागू होता है।

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी हवाओं के प्रभाव से मंगलवार को अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। सोमवार से हल्की बारिश, गरज के साथ छींटे और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे बुधवार तक गर्मी से राहत मिल सकती है। अगले सप्ताह के अंत तक अधिकतम तापमान गिरकर 38-40 डिग्री सेल्सियस तक आने का अनुमान है। अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

आरएमएल में ‘लू’ के मरीजों के लिए बनाए गए विशेष वार्ड

राजधानी दिल्ली में लू की चेतावनी के बीच राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) ने मरीजों के उपचार के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। अस्पताल में लू से प्रभावित मरीजों के लिए अलग वार्ड, आइसीयू और ओपीडी सुविधाएं तैयार की गई हैं, ताकि गंभीर मामलों का तुरंत इलाज हो सके। अस्पताल के निदेशक एल श्याम और ‘हीट स्ट्रोक यूनिट’ के प्रभारी अजय चौहान ने बताया कि लोगों को सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए। अधिक से अधिक पानी पीने, ढीले व सूती कपड़े पहनने और शरीर को ठंडा रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने लस्सी और आम पन्ना जैसे पेय पदार्थों का सेवन करने की भी सलाह दी, जो शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं।

अजय चौहान ने बताया कि लू का सबसे अधिक असर मजदूर वर्ग पर पड़ता है। ऐसे में यदि जरूरी न हो तो दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें। बाहर निकलने की स्थिति में धूप में अधिक देर तक न रहें, बीच-बीच में छाया में आराम करें और पानी पीते रहें। लू के लक्षणों में तेज बुखार, उल्टी-दस्त, चक्कर आना और बेहोशी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में अस्पताल में लू के 75 मरीज आए थे, जिनमें से 27 की मौत हो गई थी, जो इस स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है।

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